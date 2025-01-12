أعراض وطرق علاج صداع الجيوب الأنفية

الجيوب الأنفية هي فراغات مملوءة بالهواء داخل الجبهة وعظام الوجنتين وخلف جسر الأنف، وعندما تلتهب هذه الجيوب - عادة بسبب رد فعل تحسسي أو عدوى - فإنها تتورم وتفرز المزيد من المخاط وقد تسد القنوات التي تصرفها.

يتسبب تراكم الضغط في الجيوب الأنفية في الشعور بألم يشبه الصداع.

أعراض صداع الجيوب الأنفية

يشعر الشخص بألم عميق ومستمر في عظام الوجنتين أو الجبهة أو جسر الأنف، وعادة ما يزداد الألم قوة عندما يحرك رأسه فجأة أو يجهد، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي، وفي الوقت نفسه، وقد يعاني من أعراض أخرى للجيوب الأنفية، مثل:

سيلان الأنف

الشعور بالامتلاء في الأذنين

الحمى

تورم في الوجه

غالبًا ما يتم الخلط بين أنواع أخرى من الصداع المتكرر، مثل الصداع النصفي أو الصداع الناتج عن التوتر، وصداع الجيوب الأنفية، ولأن العلاج الذي تحتاجه يعتمد على نوع الصداع الذي تعاني منه، فمن المهم معرفة ما إذا كانت الأعراض ناجمة عن الجيوب الأنفية، فإذا كان انسداد الجيوب الأنفية، مثل العدوى، هو السبب الحقيقي، فمن المحتمل أن تعاني من الحمى.

عادةً ما يستطيع الطبيب تحديد ما إذا كانت الجيوب الأنفية مسدودة بناءً على الأعراض التي تصفها والفحص البدني، ولكن في بعض الحالات، قد تحتاج إلى إجراء فحص بالأشعة المقطعية أو التصوير بالرنين المغناطيسي.

علاج صداع الجيوب الأنفية

عادةً ما يكون الهدف هو تخفيف الأعراض وعلاج العدوى إذا كنت تعاني منها، وقد يتناول المريض المضادات الحيوية، بالإضافة إلى مضادات الهيستامين أو مزيلات الاحتقان لفترة قصيرة، ويمكن أيضًا استخدام مزيلات الاحتقان الأنفية المستنشقة، ولكن لمدة تصل إلى 3 أيام فقط، ويمكن أن يؤدي الاستخدام الأطول إلى تفاقم الأعراض.

يمكن أيضًا تناول مسكنات الألم، أو إذا لم تساعد، يصف الطبيب الكورتيكوستيرويدات لتخفيف الالتهاب في الجيوب الأنفية، وإذا تسبب رد فعل تحسسي في تفاقم الجيوب الأنفية، فقد يحتاج إلى علاج وقائي للحساسية.

يمكنك أيضًا الشعور بتحسن من خلال حيل منزلية بسيطة، مثل شرب المزيد من السوائل أو استخدام جهاز ترطيب أو رذاذ أنفي مالح.

من الممكن أيضًا تخفيف آلام الجيوب الأنفية والضغط باستخدام جهاز إلكتروني حيوي يصدر موجات تيار كهربائي صغير، وتستهدف موجات الجهاز، الذي يُباع بدون وصفة طبية، الأوعية الدموية والأعصاب لتقليل احتقان الجيوب الأنفية والألم.

إذا كان الشخص يتناول مزيلات الاحتقان والأدوية المسكنة للألم كثيرًا، فقد يصاب بالصداع الناتج عن الإفراط في تناول الأدوية، ومن المهم أن التواصل مع الطبيب إذا كان يستخدم أي دواء لفترة طويلة لتخفيف الصداع، ويمكن لمزيلات الاحتقان أيضًا أن ترفع ضغط الدم.

في حالات نادرة، قد يوصون بإجراء جراحة الجيوب الأنفية لإزالة الزوائد اللحمية أو فتح الجيوب الأنفية الصغيرة أو المتورمة باستمرار.

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