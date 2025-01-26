منها عدوى العين والدماغ، مضاعفات خطيرة لالتهاب الجيوب الأنفية غير المعالجة

يمكن أن تؤثر عدوى الجيوب الأنفية غير المعالجة، المعروفة أيضًا باسم التهاب الجيوب الأنفية، على العيون والدماغ.

مدة شفاء عدوى الجيوب الأنفية

فبغض النظر عن نوع العدوى التي يعاني منها المريض، فمن المحتمل أن يشعر بـاحتقان الأنف، وضغط الجيوب الأنفية، وسيلان الأنف، والصداع، وذلك لأن أعراض السلالات المختلفة متشابهة للغاية لدرجة أن مقدمي الرعاية الصحية يوصون عادةً بالانتظار لمدة سبعة إلى عشرة أيام قبل طلب العلاج، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

وعادةً ما تتحسن العدوى الفيروسية، أو نزلات البرد الشائعة، في غضون أسبوع أو أسبوعين دون تناول أكثر من السوائل والراحة، ولكن إذا لم تتحسن، يبدأ الطبيب في التفكير في وجود مكون بكتيري.

ومن غير المرجح جدًا يعاني المريض من مضاعفات شديدة من عدوى الجيوب الأنفية، ففي معظم الحالات، تختفي العدوى البكتيرية، خاصة إذا لم تكن تعاني من مشاكل طبية أساسية.

ولكن يتم علاج الحالات الخطيرة على الفور بـالمضادات الحيوية الوريدية (IV)، وعادة ما يتم إدخال الأشخاص إلى المستشفى لإجراء فحص بالأشعة المقطعية لمعرفة ما إذا كان من الضروري تصريف السوائل.

مخاطر عدوى الجيوب الأنفية غير المعالجة:

عدوى تجويف العين

إذا تُرِكَت عدوى الجيوب الأنفية دون علاج، فقد تنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم - مثل العين، والتي تقع بالقرب من الجيوب الأنفية، وفي حالات نادرة، يمكن أن يؤدي هذا إلى التهاب النسيج الخلوي المداري، وهو عدوى تصيب الجلد والدهون والعضلات حول العين.

يمكن علاج التهاب النسيج الخلوي المداري عادةً بالمضادات الحيوية، ولكن إذا لم يتم علاجه، فقد يتسبب في حدوث مشاكل في العين مثل:

احمرار.

تورم.

انتفاخ العينين.

ضعف الرؤية وحتى العمى.

عدوى القناة الدمعية

التهاب كيس الدمع هو عدوى في القنوات الدمعية يمكن أن تحدث عندما تنتقل عدوى الجيوب الأنفية البكتيرية نحو العين، وتشمل الأعراض ألم العين وتورم العين وخراج أو قرحة مليئة بالصديد في الزاوية الداخلية للجفن.

ويمكن علاجها أيضًا بالمضادات الحيوية ولكنها قد تسبب مشاكل في الرؤية إذا تركت دون علاج.

عدوى الدماغ

تقدم الجيوب الأنفية أيضًا مسارًا نظيفًا إلى الدماغ، ونادرًا ما تنتشر عدوى الجيوب الأنفية غير المعالجة وتؤدي إلى حالات مثل التهاب السحايا أو عدوى الأغشية المحيطة بالدماغ أو تراكم القيح يسمى خراج الدماغ، ويمكن أن تكون كلتا الحالتين مهددتين للحياة ولكن يمكن علاجهما غالبًا بالعناية السريعة.

جلطة دموية في الجيب الأنفي

تجلط الجيب الكهفي هو جلطة دموية نادرة يمكن أن تتكون استجابة لعدوى في الوجه أو الرأس، ويمكن أن تكون قاتلة إذا تركت دون علاج، ولكن هذا نادر للغاية الآن بفضل عجائب المضادات الحيوية الحديثة.

ماذا تفعل إذا لم يختفي التهاب الجيوب الأنفية

في المراحل المبكرة من التهاب الجيوب الأنفية، الطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كان الشخص يتعامل مع عدوى فيروسية أم بكتيرية هي أخذ مسحة من داخل الأنف وزراعة مزرعة، لذلك في كثير من الأحيان، فإن أفضل شيء يمكن فعله هو الانتظار.

غالبًا ما يختفي التهاب الجيوب الأنفية من تلقاء نفسه، ولكن إذا استمر فيجب زيارة الطبيب.

ومن المهم الانتباه لطول مدة التهاب الجيوب الأنفية وما إذا كان يبدو أنه يزداد سوءًا، وإذا لم يتمكن المريض التخلص منه في غضون سبعة إلى 10 أيام، فيجب أن يحدد موعدًا مع مقدم الرعاية الصحية، وطلب العلاج على الفور إذا بدأ يعاني من أعراض مثل:

ضعف الرؤية.

الرؤية المزدوجة.

تورم العين.

حساسية الضوء.

صداع شديد.

آلام شديدة في الرقبة أو تصلب.

يمكن أن تساعد المضادات الحيوية في الوقاية من المضاعفات النادرة ولكن الخطيرة.

يمكن أن تكون التهابات الجيوب الأنفية المزمنة - تلك التي تستمر لأكثر من 12 أسبوعًا - نتيجة لمشاكل صحية أخرى مثل الربو والحساسية وحتى انحراف الحاجز الأنفي، ولا يتم علاج هذه الحالات بالمضادات الحيوية ولكن من خلال معرفة السبب الكامن وراء ذلك والتعامل معه.

لا تتحول عدوى الجيوب الأنفية الحادة دائمًا إلى عدوى مزمنة، ولكن مراقبة الأعراض والجدول الزمني يمكن أن يساعد في تجنب أي مضاعفات خطيرة والعودة إلى التنفس بسهولة في أسرع وقت ممكن.

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