الأربعاء 09 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

الصحة تنصح مرضى الحساسية بارتداء الكمامة في العواصف الترابية

مرضى الحساسية
مرضى الحساسية

وجهت وزارة الصحة نصائح لمرضى الحساسية تزامنا مع العواصف الترابية مشيرة، إلى ضرورة  ارتداء الكمامة أثناء العواصف الترابية للحماية من آثارها الجانبية.

 

وأكدت وزارة الصحة ضرورة أخذ الأدوية المناسبة بعد استشارة الطبيب.

 

وأشارت وزارة الصحة أن المرضى الأكثر تضررا هم مرضى الجيوب الأنفية موضحة ضرورة التزامهم بالآتي:

١- غسل الأنف بمحلول ملحي أو البخاخات لتقليل الإفرازات 
٢- ⁠التخلص من مسببات التهيج التدخين - المنظفات التي تسبب أبخرة
٣- ⁠شرب كمية كافية من الماء يوميًا 
٤- ⁠وضع كمادات دافئة على الوجه لتخفيف الألم


ووجهت وزارة الصحة والسكان، عددًا من النصائح للحفاظ على صحة المواطنين، بالتزامن مع  موجة الطقس السىء والعواصف الترابية التي تشهدها البلاد خلال الأسبوع الجاري.

وشدد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، على المواطنين الأكثر عرضة للإصابة بالمشكلات الصحية، مثل مرضى حساسية الصدر، والذين يعانون من ضيق في التنفس أو مشكلات في الشعب الهوائية، بتجنب الخروج من المنزل في ظل العواصف الترابية، إلا في حالات الضرورة مع تغطية الأنف وارتداء الملابس الثقيلة، وتناول الأدوية في مواعيدها وفقًا لإرشادات الطبيب.

 

تغطية الأنف ضرورة أثناء الخروج من المنازل

 

وتابع «عبدالغفار» أن  تغطية الانف ضرورة أثناء الخروج من المنازل في وجود العاصفة الترابية، تجنبًا لدخول الأتربة إلى الشعب الهوائية، وكذلك ضرورة الجلوس في الأماكن جيدة التهوية، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، لتجنب الشعور بالاختناق.

ولفت «عبدالغفار» إلى ضرورة شرب كميات من المياه لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين، مع الحرص على تناول الأطعمة التي تعمل على رفع المناعة، مثل الأطعمة الغنية بفيتامين C وE، والإكثار من تناول الخضراوات والفاكهة، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام باستخدام الكريمات المرطبة لمنع جفاف وتشققات الجلد.

وزير الصحة: صرف شهر مكافأة لجميع العاملين بمستشفى العريش

الصحة تكشف أبرز مخالفات مراكز الطب النفسي وعلاج الإدمان الخاصة

وأضاف «عبدالغفار» أنه ينبغي إغلاق نوافذ المنازل جيدًا لمنع دخول الأتربة والغبار إلى الغرف، والاهتمام بنظافة أرضيات المنزل وجميع الأسطح ومسحها بالمنظفات والمطهرات، واستخدام المناشف المبللة لسد الفتحات التي يمكن أن يدخل منها الغبار بكثرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجيوب الأنفية ارتداء الكمامة العواصف الترابية مرضي الجيوب الأنفية نصائح لمرضي الحساسية وزارة الصحة

مواد متعلقة

وزير الصحة: صرف شهر مكافأة لجميع العاملين بمستشفى العريش

الصحة تناقش أحدث الجراحات وزراعة الكبد وأمراض الجهاز الهضمي بمستشفى معهد ناصر

إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة

الأكثر قراءة

بث مباشر مباراة الزمالك وستيلينبوش في بطولة الكونفدرالية الأفريقية 2025

بعد انخفاض سعر برميل البترول، مدبولي يكشف موقف تأجيل تحريك أسعار الوقود

رئيس الوزراء يكشف خطة الدولة بشأن تخفيف أحمال الكهرباء في الصيف

قبل مواجهة ستيلينبوش، رسالة نارية من شيكابالا للاعبي الزمالك بشأن رحيل زيزو

جماهير الزمالك تجهز مفاجأة لـ زيزو في مباراة سيتيليتبوش

المصري وسيمبا يلجآن لركلات الترجيح لحسم المتأهل إلى نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية

رئيس الوزراء يكشف مفاجأة بشأن تأجير المستشفيات

مدبولي: شهدنا موجات لخروج الأموال الساخنة اليومين الماضيين

منوعات

المزيد

بسبب الميراث، نبش قبر وسرقة رفات صاحبه في تركيا

اكتشاف سلالة بشرية مجهولة في ليبيا

علماء روس يكتشفون طريقة لتقليل ضوضاء محركات الطائرات

ارتفاع عدد ضحايا انهيار سقف الملهى الليلي في الدومينيكان إلى 79 حالة وفاة

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الأربعاء

أحدث أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء

37.4 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الأربعاء

سعر كيس السكر اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025

المزيد

انفوجراف

منذ انضمامه للفريق.. ارقام عمر مرموش مع السيتي (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل الأرز واللحمة في المنام وعلاقته بسعة الرزق والراحة النفسية

العبادلة.. رموز العلم والفقه في صدر الإسلام (ابن الزبير أول مولود في الهجرة)

هل صلاة الفرض قبل الذي يليه مباشرة صحيحة؟ الشعراوي يرد (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية