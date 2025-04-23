الأربعاء 23 أبريل 2025
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رياضة

الدوري الإيطالي، لاتسيو يتقدم على جنوى بهدف في الشوط الأول

لاتسيو
لاتسيو

تقدم فريق لاتسيو على نظيره فريق جنوى بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثون من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز موسم 2024-2025.

وسجل لاتسيو هدف التقدم عن طريق لاعبه كاستيلانوس في الدقيقة 32. 

 

تشكيل لاتسيو ضد جنوى في الدوري الإيطالي

 

تشكيل جنوى ضد لاتسيو في الدوري الإيطالي

 

ترتيب لاتسيو وجنوى في الدوري الإيطالي 

ويحتل لاتسيو المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 56 نقطة، بينما ياتي جنوى في المركز الـ13 برصيد 39 نقطة.

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الدوري الإيطالي جنوى لاتسيو

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