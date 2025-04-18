الجمعة 18 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

لاتسيو يودع الدوري الأوروبي بعد الخسارة 3-2 بركلات الترجيح أمام بودو جليمت

لاتسيو، فيتو
لاتسيو، فيتو

ودع فريق لاتسيو الإيطالي بطولة الدوري الأوروبي لحساب نظيره بودو جليمت النرويجي بعد فوز الأخير بنتيجة 3-2 بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس، على ملعب توريني الأولمبي في إياب الدور ربع النهائي ضمن الدوري الأوروبي.

وكان وقت المباراة الأهلي انتهى بتقدم فريق لاتسيو بهدفي كل من: فالنتين كاستيلانوس في الدقيقة 20 وتيجاني نوسلين في الدقيقة 3+90. 

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الفريق النرويجي بهدفين نظيفين، ليتعادل الفريقين بنتيجة 2-2 في مجموع المباراتين، قبل ان يحسم فريق بودو جليمت التأهل للدور نصف النهائي بالفوز بركلات الترجيح. 

تشكيل لاتسيو أمام بودو جليمت

نتيجة مباراة الذهاب بين بودو جليمت ولاتسيو  

حقق فريق بودو جليمت النروجي فوزًا ثمينًا على ضيفه لاتسيو الإيطالي 2-0، في ذهاب الدور ربع النهائي ضمن الدوري الأوروبي.

وفرض لاعب خط الوسط أولريك سالتنس نفسه نجمًا للمباراة بتسجيله الهدفين في الدقيقتين 47 و69.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

لاتسيو لاتسيو الايطالي الدورى الأوروبي بودو جليمت بودو جليمت النرويجي

مواد متعلقة

مانشستر يونايتد يتأهل لنصف نهائي الدوري الأوروبي أمام ليون

الدوري الأوروبي، لاتسيو يتقدم على بودو جليمت بثنائية والفريقان يلجآن إلى الوقت الإضافي
ads

الأكثر قراءة

مصير شهادات الادخار بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 2.25%

أول رد من الزمالك على صورة تيشرت زيزو تحت عجلات حافلة الفريق

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب بعد قرار المركزي بخفض سعر الفائدة

خبير اقتصادي يكشف تداعيات قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة 2.25% (فيديو)

رغم ارتفاع الوقود، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية يكشف مفاجأة عن الأسعار (فيديو)

أستاذ اقتصاد يكشف أبرز مكاسب خفض أسعار الفائدة (فيديو)

بنك مصر: النظر في أسعار الفائدة على الشهادات الأسبوع المقبل

شعبة الخضراوات تكشف موعد انتهاء أزمة اسعار الليمون

خدمات

المزيد

أسعار السلك الألومنيوم 9 مم يسجل 150 ألف جنيه

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 17-4-2025 في الأسواق

سعر طن القصدير اليوم الخميس 17 أبريل 2025

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بسبب وصفة سم النحل.. نهاية غير متوقعة لطبيب الترندات جودة عواد (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة الجمعة لراحة القلب والبدن

تفسير رؤية التفاح الأحمر في المنام وعلاقتها بتحسن الوضع المادى

معنى يبلس، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 12 من سورة الروم (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية