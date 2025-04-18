لاتسيو يودع الدوري الأوروبي بعد الخسارة 3-2 بركلات الترجيح أمام بودو جليمت

ودع فريق لاتسيو الإيطالي بطولة الدوري الأوروبي لحساب نظيره بودو جليمت النرويجي بعد فوز الأخير بنتيجة 3-2 بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس، على ملعب توريني الأولمبي في إياب الدور ربع النهائي ضمن الدوري الأوروبي.

وكان وقت المباراة الأهلي انتهى بتقدم فريق لاتسيو بهدفي كل من: فالنتين كاستيلانوس في الدقيقة 20 وتيجاني نوسلين في الدقيقة 3+90.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الفريق النرويجي بهدفين نظيفين، ليتعادل الفريقين بنتيجة 2-2 في مجموع المباراتين، قبل ان يحسم فريق بودو جليمت التأهل للدور نصف النهائي بالفوز بركلات الترجيح.

تشكيل لاتسيو أمام بودو جليمت

نتيجة مباراة الذهاب بين بودو جليمت ولاتسيو

حقق فريق بودو جليمت النروجي فوزًا ثمينًا على ضيفه لاتسيو الإيطالي 2-0، في ذهاب الدور ربع النهائي ضمن الدوري الأوروبي.

وفرض لاعب خط الوسط أولريك سالتنس نفسه نجمًا للمباراة بتسجيله الهدفين في الدقيقتين 47 و69.

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