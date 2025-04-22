سعر الذهب ينخفض من أعلى مستوياته بنسبة 1.5% وسط عمليات جني الأرباح

تراجع سعر الذهب بعد بلوغه مستوى 3500 دولار للأونصة للمرة الأولى على الإطلاق، وسط توجه التجار لجني الأرباح بعد ارتفاعه بنسبة 10% تقريبا هذا الشهر.

وانخفض سعر الذهب، بحوالي 1.5% خلال ساعات التداول في الولايات المتحدة بعد ارتفاعه في وقت سابق إلى مستوى قياسي جديد مع تحسن شهية المخاطرة في ظل انتعاش الأسهم واستقرار السندات والدولار، بحسب وكالة بلومبرج.

كما وصل سعر الذهب إلى منطقة ذروة الشراء، ما يشير إلى أن الصعود السعري الأحدث قد يكون مبالغا فيه، تجاوز مؤشر القوة النسبية لـ14 يوما -الذي يقيس سرعة وشدة التحركات- مستوى 78 نقطة، متجاوزا مستوى 70 نقطة والذي يشير إلى ذروة شراء الأصل.

شراء مفرط للذهب

وقال نيكي شيلز، رئيس قسم الأبحاث واستراتيجية المعادن في شركة "إم كيه إس بامب": "الذهب في حالة شراء مفرطة من الناحية التكتيكية، كما يبدو مجهدا- فقد ارتفع بأكثر من 500 دولار في 8 أيام تداول، لذا فمن الطبيعي أن يكون هناك مزيج من توقف المشترين عن زيادة مراكزهم، وبعض خفض المخاطر".

مخاوف إقالة رئيس الفيدرالي الأمريكي

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، ارتفع سعر الذهب بنحو 2.2% متجاوزا مستوى 3500 دولار لفترة وجيزة، إذ أدت المخاوف من ضغوط ترامب لإقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى فرار المستثمرين من الأسهم والسندات الأمريكية والدولار.

وارتفعت أسعار الملاذات الآمنة مثل الين الياباني والفرنك السويسري والذهب في الجلسات الأخيرة عقب دعوات ترامب المتكررة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة على الفور، وهي الخطوة التي اعتبرت تهديدا لاستقلال البنك المركزي والتي دفعت الدولار إلى أدنى مستوى له منذ 2023.

ترامب قال على وسائل التواصل الاجتماعي، أمس الاثنين، في إشارة إلى باول: "لكن يمكن أن يكون هناك تباطؤ في الاقتصاد ما لم يخفض السيد (المتأخر للغاية)، الخاسر الرئيسي، أسعار الفائدة الآن".

سعر الذهب يقفز 29% في 2025

ارتفع سعر سبائك الذهب بنحو 29% هذا العام، متفوقا على جميع فئات الأصول الرئيسية الأخرى تقريبا، مع هروب المستثمرين من الأسهم المعرضة للحرب التجارية المتصاعدة، وعادة ما يلجأ المتداولون إلى سندات الحكومة الأمريكية في أوقات العزوف عن المخاطرة، ولكن في ظل موجة البيع الأخيرة لسندات الخزانة والوضع المالي الأمريكي بشكل عام، أصبح الذهب الآن الملاذ الآمن الحقيقي الوحيد المتبقي.

بدأت مسيرة الصعود الحاد لسعر المعدن النفيس في أوائل 2024، مع سعي البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها من العملات الأجنبية بعيدًا عن الدولار وحماية نفسها من خطر العقوبات، فأصبحت من كبار المشترين، وفي الآونة الأخيرة، ازدادت التدفقات إلى صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب.

كما أصبحت البنوك أكثر تفاؤلا تجاه الذهب مع ازدياد قوة صعوده هذا العام، ومن بين هذه البنوك، توقع مصرف "جولدمان ساكس" أن يصل سعر المعدن الأصفر إلى 4000 دولار للأونصة منتصف العام المقبل.

وقال كاماكشيا تريفيدي، رئيس قسم العملات الأجنبية العالمية والأسعار واستراتيجية الأسواق الناشئة في "جولدمان ساكس"، لتلفزيون بلومبرج، إن ارتفاع أسعار المعدن النفيس يظهر أن هناك رغبة في تنويع الأصول الدولارية إلى مجموعة أوسع من الملاذات الآمنة.

وانخفض سعر الذهب للتسليم الفوري بنسبة 1.5% ليصل إلى 3,373.19 دولار للأونصة الساعة 12:41 ظهرا بتوقيت نيويورك، متراجعا من أعلى مستوى تاريخي له، وارتفع مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 0.2%، وصعدت أسعار الفضة والبلاديوم، بينما انخفض البلاتين.

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