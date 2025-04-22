الثلاثاء 22 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الذهب يتجاوز الحاجز الحرج لمستوى 3500 دولار للأوقية

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم

 انعكست حالة التوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية على أسعار الذهب اليوم، والتي غلب عليها التوتر أيضًا، حيث ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي، متجاوزة الحاجز الحرج عند 3,500 دولار يوم الثلاثاء، بسبب تزايد المخاوف من اشتعال الصراع بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، مما أدى لعزوف المستثمرين عن المخاطرة في الأسهم ودفعهم نحو المعدن النفيس كملاذ آمن. 

بالإضافة لاستمرار التوترات وتصاعد وتيرة الصراع التجاري يوما بعد يوم بين أمريكا والصين.

وكان الإغلاق السابق للذهب عند  3,424.235 USD، بينما كان سعر الافتتاح اليوم عند مستوى 3427 دولارا.


أسعار الذهب اليوم 

 ليقفز خلال اليوم فوق مستوى  ‪3,500.200‬  دولار للأوقية محققا 3,509 دولار للأوقية، وذلك قبل أن يتراجع لمستويات دون 3,450 دولار للأوقية، ولا يزال مستمرا في الهبوط التدريجي.

وقد انعكست التغيرات السعرية العالمية على السوق المصرية مما أدى لارتفاع السعر في السوق المحلي وسط حالة استقرار لسعر الدولار. حيث أصبحت السوق المصرية متأثرة لحظيا بالسعر العالمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التوترات الجيوسياسية الاقتصادية العالمية الاحتياطى الفيدرالى جيروم باول الرئيس الأميركي دونالد ترامب المخاوف السوق المحلي الرئيس الأميركي الجيوسياسية رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي مجلس الاحتياطي الفيدرالي
ads

الأكثر قراءة

واحد رسمي والتاني عرفي، اعترافات صادمة لامرأة جمعت بين زوجين فى الحوامدية: زوجى سافر وكنت محتاجة راجل يساندني

آخر ظهور للبابا فرنسيس ونائب ترامب قبل وفاته، والنشطاء يكشفون حقيقة رائحة الكبريت (فيديو)

إعلامية لبنانية تكشف عن علاقة حب تجمع بين كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

مجلس الوزراء يعلن العمل بالتوقيت الصيفي يوم الجمعة المقبل

مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين سقطوا داخل بيارة صرف صحي بالإسكندرية (صور)

بعد ضبط مذيعة المخدرات صاحبة الشهادة الابتدائية، تحرك برلماني بشأن تسلل غير المختصين للإعلام

بشرى سارة من الأرصاد بشأن حالة الطقس غدا

دولة عربية تعلن دعمها لمرشح الشرق الأوسط لخلافة البابا فرنسيس

خدمات

المزيد

سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025

سعر طن الأرز الأبيض الرفيع يسجل 26 ألف جنيه

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 22-04-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

المرشحون لخلافة البابا فرانسيس (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكمها وكيفيتها وحكم تكرارها، كل ما تريد معرفته عن أحكام صلاة الاستخارة

تحدث عنه الرئيس السيسي.. السيوطي الإمام المجدد، صاحب الـ 1000 كتاب

ما حكم ترك السعي بين الصفا والمروة في الحج؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية