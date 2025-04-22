الذهب يتجاوز الحاجز الحرج لمستوى 3500 دولار للأوقية

انعكست حالة التوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية على أسعار الذهب اليوم، والتي غلب عليها التوتر أيضًا، حيث ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي، متجاوزة الحاجز الحرج عند 3,500 دولار يوم الثلاثاء، بسبب تزايد المخاوف من اشتعال الصراع بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، مما أدى لعزوف المستثمرين عن المخاطرة في الأسهم ودفعهم نحو المعدن النفيس كملاذ آمن.

بالإضافة لاستمرار التوترات وتصاعد وتيرة الصراع التجاري يوما بعد يوم بين أمريكا والصين.

وكان الإغلاق السابق للذهب عند 3,424.235 USD، بينما كان سعر الافتتاح اليوم عند مستوى 3427 دولارا.



أسعار الذهب اليوم

ليقفز خلال اليوم فوق مستوى ‪3,500.200‬ دولار للأوقية محققا 3,509 دولار للأوقية، وذلك قبل أن يتراجع لمستويات دون 3,450 دولار للأوقية، ولا يزال مستمرا في الهبوط التدريجي.

وقد انعكست التغيرات السعرية العالمية على السوق المصرية مما أدى لارتفاع السعر في السوق المحلي وسط حالة استقرار لسعر الدولار. حيث أصبحت السوق المصرية متأثرة لحظيا بالسعر العالمي.

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