الثلاثاء 22 أبريل 2025
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اقتصاد

الهبوط يضرب سوق الذهب، والأسعار تتراجع 120 جنيها خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

الذهب، فيتو
الذهب، فيتو

أسعار الذهب اليوم، شهدت أسعار الذهب تراجعا قويا، بنحو 50 جنيها بختام التعاملات بعد التراجع الكبير بالمنتصف ليبلغ إجمالى التراجعات اليوم فى جميع الأعيرة نحو 120 جنيها بعدما شهد سوق الذهب ارتفاعات جنونية متواصلة خلال تعاملات أبريل الجارى.

وتستعرض “فيتو” خلال السطور الآتية سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025

سعر جرام الذهب 
أسعار الذهب، فيتو 

 

سعر جرام  الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5600 جنيه "للبيع".

سعر جرام  الذهب عيار 21

 وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4900 جنيه “للبيع”. 

سعر جرام  الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 4200 جنيه "للبيع".

التوترات الجيوسياسية تُبقي الذهب تحت المجهر

الذهب عالميًا ما زال يعيش على وقع التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، بدءًا من أزمة روسيا وأوكرانيا مرورًا بانهيار وقف إطلاق النار في غزة، وانتهاءً بالتصريحات المفاجئة من الرئيس الأمريكي بشأن الرسوم الجمركية، التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرًا، مما زاد من حالة التذبذب في الأسواق العالمية. 

 

الذهب - فيتو 
أسعار الذهب، فيتو 

اقرأ التالي: الذهب بكام في الصاغة اليوم 

4 عوامل رئيسية تتحكم في سعر الذهب بمصر

  • السعر العالمي للمعدن: ارتفاعه أو انخفاضه يرتبط بالدولار الأمريكي الذي يتأثر هو الآخر بمعدلات الفائدة الأمريكية والسياسات المالية العالمية.
  • سعر صرف الجنيه مقابل الدولار: أي تحرك في سعر الصرف ينعكس مباشرة على تكلفة استيراد الذهب.
  • العرض والطلب المحلي: مع اقتراب مواسم الزفاف والأعياد، يزداد الطلب، مما يرفع الأسعار.
  • القرارات الاقتصادية: مثل خفض الفائدة أو فرض ضرائب على المدخرات.

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