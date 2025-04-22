بسبب بيان حول خلية الإخوان، نشوب أزمة حادة بين الأردن وحركة حماس

تفجرت أزمة بين حركة حماس والأردن اليوم، على خلفية مطالبة حركة المقاومة الفلسطينية من السلطات فى المملكة، الإفراج عن أعضاء خلية إرهابية مرتبطة بجماعة الإخوان قامت باعتقالهم مؤخرا.

حماس تطالب الأردن بالإفراج عن 16 إرهابيا

وطالبت حركة حماس، فى بيان لها من السلطات الأردنية الإفراج عن 16 شخصا اعتقلتهم قبل أسبوع بتهمة التورط في تصنيع صواريخ ومسيرات، وقالت الحركة، إنها تثق بأن أعمالهم جاءت بدافع النصرة لفلسطين ورفض العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وتابعت حماس: إنها اطلعت على مجريات وتفاصيل القضية، وإنها متأكدة من أن هؤلاء الشباب -أعضاء الخلية- لم يكونوا يستهدفون بأي حال من الأحوال أمن الأردن أو استقراره "خاصة في ظل بشاعة الجريمة الصهيونية والإبادة الجماعية المتواصلة في غزة".

وأعربت حركة حماس عن تثمينها "هذه المبادرات النابعة من ضمير الأمة ووجدانها القومي والإسلامي، والتي تعكس عُمق التلاحم التاريخي بين الشعبين الأردني والفلسطيني، اللذين قدّما معا تضحيات مشتركة في ميادين الجهاد والدفاع عن فلسطين ومقدساتها".

واعتبرت حماس فى بيانها، أن "دعم المقاومة الفلسطينية هو واجب قومي وأخلاقي، وحق تكفله كل القوانين والمواثيق الدولية، ولا ينبغي أن يُدان أو يُجرَّم، بل يُحتفى به ويُشكر أصحابه، لما له من دور محوري في التصدي للاحتلال وجرائمه".

كما تمنت حماس فى سياق آخر، "موقف الأردن الرافض لمخططات التهجير لأبناء شعبنا الفلسطيني من قطاع غزة، ونعده موقفا يعبر عن الضمير العربي الأصيل، ويعزز صمود شعبنا في وجه مشاريع الاحتلال الخطيرة".

مصادر أردنية تستنكر تدخل حماس فى الشأن الداخلي

وعلى الفور، نقلت وسائل إعلام أردنية تعليقات رسمية على لسان مصادر لم تسمها أكدت، أن الأردن أكبر من الرد على بيانات فصائل فلسطينية، معتبرة أن من يتدخل بالشأن الأردني لا يعرف الأردن ولا مؤسساته ولا شعبه

وشدددت المصادر الأردنية فى سياق ردها على بيان حماس، أن الأردن دولة مؤسسات عبر تاريخه صمد وتبخرت الفصائل.

ومنتصف أبريل الجاري، كانت السلطات الأردنية، نص اعترافات الخلية الإرهابية التى كانت تستهدف تنفيذ مخطط ضد الأمن القومي، وبينت الاعتراف بأن تلك الخلية كانت تعمل على تصنيع الصواريخ داخل المملكة، وخططت لقصف هدف حساس.

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وحسب الاعترافات التى أدلى المتورطون فى الجريمة، أن الخلية الإرهابية التي انشغلت بمخططات تدميرية كانت تستهدف المساس بالأمن الوطني، مكونة من ثلاثة عناصر رئيسة، وبدأت بمخططاتها بعدما طرح عليها قائد التنظيم ويدعى إبراهيم محمد، فكرةَ تصنيع الصواريخ داخل الأردن بشكل غير مشروع، وهو منتمي لجماعة الإخوان “الإرهابية” وفق اعترافات المتهمين بالخلية، هو المتهم الرئيس ذاته الذي يحاكم أمام محكمة أمن الدولة في قضية نقل وتخزين نحو 30 كيلوجراما من مواد “TNT” و“C4” و"SEMTEX-H" شديدة الانفجار.

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