القسام تكشف لحظة استهدافها لقوات الاحتلال الإسرائيلي في أكبر حدث أمني بغزة (فيديو)

حادث أمني كبير، بثت المقاومة الفلسطينية، كتائب القسام، مقطع فيديو جديد يظهر مشاهد قوية من الكمين المركب "كسر السيف"، الذي استهدف قوات الاحتلال على خط العودة شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

أكبر حدث امني ضد جنود الاحتلال في غزة

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قد أعلنت أنهم تمكنوا، أمس الأحد، من تنفيذ كمين كسر السيف المركب شرق بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة.

لحظة استهداف جنود الاحتلال في أكبر حدث أمني في غزة، فيتو

وأوضحت كتائب القسام: "استهدفنا بقذيفة مضادة للدروع وعربة تابعة لقيادة كتيبة جمع المعلومات القتالية في فرقة غزة".

وأضافت أنه "فور وصول قوة الإسناد لـ الاحتلال الإسرائيلي، التي هرعت للإنقاذ تم استهدافها بعبوة مضادة للأفراد، وأوقعنا أفرادها بين قتيل وجريح".

وأثار المقطع حالة من التفاؤل والارتياح بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن مساندتهم لـ المقاومة الفلسطينية، وعملياتها التي يقومون بها ضد عمليات القصف والتدمير والإبادة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان قطاع غزة.

أكبر عملية للمقاومة منذ بداية الحرب على غزة

وعلق الناشط الفلسطيني تامر أدهم قائلًا: "لحظات من الفخر والعزة. من داخل المنطقة العازلة في أقصى شمال قطاع غزة، وبالقرب من الموقع الذي تواجد فيه نتنياهو ووزير دفاعه قبل أسبوع في بيت حانون، نفذت المقاومة كمينًا خلف خطوط العدو المتقدمة. في هذا الكمين الذي تشاهدونه أمامكم، قتلت المقاومة جنديًا إسرائيليًا وبترت قدمَي مجندتين، ولا تزال حالتهما في حالة خطيرة حتى هذه اللحظة.

ضربوا الجيب من (المسافة صفر)..



عــاجــل | كتائب القسام تبث مشاهد قوية من الكمين المركب "كسر السيف" الذي استهدف قوات الاحتلال على خط العودة شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/viPphmkft8 — رضوان الأخرس (@rdooan) April 21, 2025



وأضاف تامر أدهم "للتنويه، النفق الذي خرج منه المقاومون كان مكشوفًا، وكان جيش الاحتلال يستعد لتدميره... لو كانت الأوامر العسكرية تسمح، لَكنا أمام أكبر عملية للمقاومة منذ بداية الحرب؛ الجيب أمامهم، والنفق خلفهم معدّ للانسحاب، والقدرة على أسر من في الجيب، وهم مصابون وعاجزون عن الحركة، كانت مرتفعة جدًا، وعدد المقاومين كان كافيًا لتنفيذ ذلك"

أما الناشط الفلسطيني رضوان الخرس فقال: "ضربوا الجيب من (المسافة صفر).. كتائب القسام تبث مشاهد قوية من الكمين المركب "كسر السيف" الذي استهدف قوات الاحتلال على خط العودة شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة. طوفان الأقصى"

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