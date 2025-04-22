عملية برية كبيرة واحتلال 40 % من غزة، تفاصيل اجتماع الثلاثاء لتوسيع العدوان على القطاع

يدرس الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، توسعة العدوان على القطاع، واحتلال حوالى 40 % من أراضى غزة، بهدف إعادة احتلاله وتفخيخ المفاوضات الجارية لـوقف إطلاق النار، بزعم الضغط على حركة حماس.

الكابينت يعقد اجتماعا الليلة لتوسيع العدوان على غزة

وفى هذا السياق، قال المركز الفلسطيني للإعلام، إن المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت"، قرر عقد اليوم الثلاثاء اجتماعا لمناقشة توسعة حرب الإبادة على غزة، في وقت يقدر جيش الاحتلال تكلفة استئناف الحرب بنحو 2.7 مليار دولار أمريكي.

ووفق الفلسطيني للإعلام، أن جلسة "الكابينت" تأتى في خضم الأزمة العميقة بين رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" رونين بار، ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على خلفية إدلاء الأول بشهادته، أمس الاثنين، للمحكمة العليا، تضمنت انتقادات حادة ضد نتنياهو الذي رد بنفي الاتهامات واعتبارها كذبًا وتضليلًا.

نتنياهو، فيتو

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية، نقلا عن مسئولين مطلعين على التفاصيل، أن رئيس الشاباك تلقى دعوة إلى حضور اجتماع الكابينت، غير أنه ليس من الواضح ما إذا كان سيحضر الاجتماع أو لا.

إسرائيل تقدر تكلفة استئناف الحرب فى غزة بـ 2.7 مليار دولار

فيما قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن استئناف الحرب في غزة قبل أكثر من شهر بعد وقف إطلاق النار، والنية الآن بتوسعتها الحرب من خلال مناورة برية واسعة النطاق متجددة، يكلف الكثير من الأموال.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن جيش الاحتلال يتحدث عن الحاجة إلى زيادة كبيرة في الميزانية بنحو 10 مليارات شيكل (2.7 مليار دولار).

وأضافت يديعوت أحرونوت، في الأيام الأخيرة، حسبت وزارة الجيش التكلفة الإضافية لإطالة أمد الحرب على غزة وتوسيعها، إلى درجة احتلال نحو 40 % من قطاع غزة في الأسابيع المقبلة، من أجل تعزيز أمن المستوطنات.

وأشارت الصحيفة العبري، إلى أن هذه الحاجة إلى الزيادة في الميزانية، تم التعبير عنها بالفعل في الأيام الأخيرة من قبل كبار المسئولين الحكوميين، بما في ذلك وزير جيش الحرب يسرائيل كاتس.

أيضا قالت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أنه توجد قناعة لدى حكومة الاحتلال بأن على إسرائيل تصعيد الضغط العسكري على غزة.

وقالت "يسرائيل هيوم" إن نتنياهو وكاتس ومعظم وزراء حزب "الليكود"، يرون أنّ الهدف المركزي للضغط العسكري هو الحصول على تنازلات في المفاوضات حول إطلاق الأسرى الإسرائيليين، وأن إخضاع حماس سيكون نتيجة لهذا المجهود.

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