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خارج الحدود

حماس تطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية لكشف حقيقة ما تعرض له المسعفون في رفح

حماس، فيتو
حماس، فيتو

 علقت حركة حماس، اليوم الإثنين،  على ما أعلنه جيش الاحتلال بشأن جريمة إعدام 15 مسعفا برفح، مشيرة إلى أن ذلك ما هو إلا محاولة مفضوحة للتنصل من مسؤوليته الكاملة.

وجددت حماس دعوتها لتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لكشف حقيقة ما تعرض له المسعفون ورجال الإنقاذ في رفح.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد أفادت، اليوم الإثنين، بأن 114 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وفي السياق، أعربت مصر عن بالغ استنكارها وإدانتها للدعوات التحريضية المتطرفة من منظمات استيطانية إسرائيلية، والتي تدعو إلى تفجير المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة.

مصر تحذر من المساس بالمقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية في القدس

وشددت مصر على رفضها الكامل لما تعكسه تلك الدعوات من استفزاز بالغ لمشاعر المسلمين حول العالم، مؤكدة على ضرورة وقف الانتهاكات الخطيرة داخل الحرم القدسي الشريف، وحذرت من المساس بالمقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية في القدس.

ودعت مصر المجتمع الدولي للعمل بصورة فورية لوقف للانتهاكات والاستفزازات الإسرائيلية، ووضع حد لتصرفاتها المنافية للقانون الدولي، وبما يمنع التدهور المتزايد لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط.

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