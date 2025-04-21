استمرار غياب نجم الأهلي عن الفريق أمام صن داونز

الأهلي، يواصل يحيى عطية الله ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غيابه عن الفريق أمام صن داونز في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا الجمعة القادم بسبب الإصابة.

ويعاني يحيى عطية الله من الإصابة على مستوى العضلة الخلفية، والتي تعرض لها خلال مباراة بيراميدز في الدوري، مما أدي إلي غيابه علي أثرها عن الأهلي أي مباراة الذهاب أمام صن داونز.

ويغيب عطية الله عن الأهلي في مباراة العودة أمام الفريق الجنوب إفريقي لحاجته إلى مدة تتخطى الأسبوع للتعافي من الإصابة.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقناة الناقلة

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وصن داونز على استاد القاهرة الدولي يوم الجمعة القادم في السابعة مساء.

وتنقل المباراة عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

حكام مباراة الأهلي وصن داونز

واختار “الكاف” طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، ويعاونه كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).

كما أعلن “كاف” تواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.

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