فوائد الترمس، ينظم السكر في الدم وينقص وزنك

فوائد الترمس، يُعد الترمس من البقوليات التي تعد وجبة خفيفة، ويستخدم أيضًا في بعض الوصفات الغذائية والتجميلية. ويتميز الترمس بمذاقه اللذيذ وفوائده الصحية المتعددة التي تجعله إضافة مثالية للنظام الغذائي.



أوضحت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن الترمس من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم، حيث يساهم في تعزيز الصحة العامة، دعم فقدان الوزن، تنظيم مستوى السكر في الدم، وتقوية المناعة، كما يتمتع بفوائد تجميلية رائعة للبشرة والشعر.



في هذا التقرير، تستعرض الدكتورة هدى، بالتفصيل فوائد الترمس الصحية، ودوره في العناية بالبشرة والشعر، بالإضافة إلى أهميته في الوقاية من بعض الأمراض، وكيفية إدخاله في النظام الغذائي بطريقة صحية.



أولًا: القيمة الغذائية للترمس

يحتوي الترمس على نسبة عالية من البروتينات، الألياف، الفيتامينات، والمعادن الأساسية مثل الكالسيوم، المغنيسيوم، البوتاسيوم، والزنك. كما أنه قليل الدهون ويحتوي على الأحماض الأمينية الأساسية، مما يجعله خيارًا مثاليًا للنباتيين والأشخاص الذين يبحثون عن مصدر طبيعي للبروتين.



القيمة الغذائية لكل 100 جرام من الترمس:

السعرات الحرارية: 119 سعرة حرارية

البروتين: 16 جرام76

الدهون: 2 جرام

الألياف: 4.6 جرام

الكربوهيدرات: 9.8 جرام

الكالسيوم: 51 ملجم

المغنيسيوم: 54 ملجم

الحديد: 1.0 ملجم.

ثانيًا: فوائد الترمس الصحية

1. تعزيز صحة الجهاز الهضمي

يُعتبر الترمس مصدرًا غنيًا بالألياف الغذائية، مما يجعله مفيدًا في تحسين عملية الهضم والوقاية من الإمساك. تساعد الألياف في تحفيز حركة الأمعاء، وتقليل اضطرابات الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ وعسر الهضم.



2. المساعدة في فقدان الوزن

نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف والبروتين، يساعد الترمس في زيادة الشعور بالشبع لفترات أطول، مما يقلل من تناول السعرات الحرارية غير الضرورية. كما أنه منخفض الدهون، ما يجعله خيارًا مثاليًا للأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية.

3. تنظيم مستوى السكر في الدم

يحتوي الترمس على مركبات طبيعية تساعد في تحسين استجابة الجسم للأنسولين، مما يجعله مفيدًا لمرضى السكري. تساعد الألياف في إبطاء امتصاص السكريات في الدم، وبالتالي تقليل خطر ارتفاع مستويات الجلوكوز المفاجئ.

4. دعم صحة القلب والأوعية الدموية

يساعد الترمس في تقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد (HDL)، مما يعزز صحة القلب. كما أن محتواه من البوتاسيوم والمغنيسيوم يسهم في ضبط ضغط الدم، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

5. تقوية الجهاز المناعي

يحتوي الترمس على مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة، مما يعزز جهاز المناعة ويحمي الجسم من الأمراض والالتهابات. كما أن المعادن مثل الزنك والمغنيسيوم تلعب دورًا هامًا في تقوية المناعة.

6. تحسين صحة العظام والأسنان

بفضل احتوائه على نسبة جيدة من الكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم، يساعد الترمس في تقوية العظام وحمايتها من الهشاشة. كما أنه مفيد لصحة الأسنان، حيث يساهم في تقويتها والوقاية من تسوسها.

الترمس للبشرة

ثالثًا: فوائد الترمس للبشرة والشعر



1. تفتيح البشرة وتوحيد لونها

يُستخدم الترمس المطحون كمكون طبيعي في وصفات العناية بالبشرة، حيث يساعد في تفتيح لون البشرة والتخلص من البقع الداكنة. يمكن استخدامه كمقشر طبيعي للتخلص من الجلد الميت وتعزيز نضارة الوجه.

2. تقليل ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة

يحتوي الترمس على مضادات أكسدة تساهم في تقليل ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة المبكرة، كما يساعد في تجديد خلايا البشرة وإكسابها مظهرًا صحيًا ومشرقًا.

3. علاج حب الشباب والبثور

نظرًا لخصائصه المضادة للبكتيريا، يمكن أن يساعد الترمس في تقليل ظهور حب الشباب وتنقية البشرة من الشوائب.

4. تعزيز صحة الشعر وتقويته

يساعد الترمس في تقوية بصيلات الشعر وتعزيز نموه، وذلك لاحتوائه على البروتينات والمعادن الضرورية لصحة فروة الرأس. يمكن استخدامه كقناع طبيعي للشعر لمنحه لمعانًا وقوة.

رابعًا: كيفية تناول الترمس بطريقة صحية

1. تناول الترمس كوجبة خفيفة

يمكن تناوله كوجبة خفيفة بعد نقعه وسلقه جيدًا، مع إضافة القليل من الملح والليمون.

2. إضافته إلى السلطات

يمكن إضافة الترمس المسلوق إلى السلطات لإضفاء نكهة مميزة وزيادة قيمتها الغذائية.

3. استخدامه في تحضير المخبوزات

يمكن طحن الترمس واستخدام دقيقه في بعض وصفات الخبز والمخبوزات الصحية.

4. تحضير ماسكات طبيعية للبشرة والشعر

يمكن طحن الترمس واستخدامه مع مكونات طبيعية مثل الزبادي أو العسل لصنع ماسكات مفيدة للبشرة والشعر.

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