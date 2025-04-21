أبرز 5 مرشحين لخلافة بابا الفاتيكان بعد رحيله

تستعد الكنيسة الكاثوليكية ومجمع الكرادلة للاجتماع في الفاتيكان في اجتماع سيرسم معالم مستقبل الكنيسة، وخاصة بعد رحيل البابا فرنسيس.

وفيما لن يقتصر اختيارهم على تسمية البابا الجديد فحسب، بل سيحدد أيضًا مسار العقيدة والشفافية وتواصل الكنيسة مع رعيتها.

وفيما يلي أبرز المرشحين لخلافة البابا

وبرز عدد من الكرادلة رفيعي المستوى كأبرز المرشحين، ووفقًا لمراقبين، فإن المرشحين التاليين لديهم أقوى حظوظ للفوز.

1- الفلبيني لويس أنطونيو تاجلي

يُعتبر الكاردينال لويس أنطونيو تاجلي، البالغ من العمر 67 عاما، المرشح الأوفر حظًا حاليًا في المراهنات بنسبة 3:1، وهو مرشح قوي لمواصلة أجندة البابا فرنسيس التقدمية.

فيما يتمتع تاجلي وهو من الفلبين، بخبرة واسعة في قيادة مجمع تبشير الشعوب، وكان شخصية موثوقة في الدائرة المقربة للبابا فرنسيس.

2- الإيطالي بييترو بارولين

وبفارق أربعة أصوات، يُعد الكاردينال بييترو بارولين، البالغ من العمر 70 عاما، أحد أكثر مسؤولي الفاتيكان خبرة.

فقد لعب، بصفته وزير خارجية الفاتيكان منذ عام 2013، دورا محوريا في الشؤون الدبلوماسية، بما في ذلك مفاوضات حساسة مع الصين وحكومات الشرق الأوسط.

ويُنظر إلى بارولين على أنه مرشح لاهوتي معتدل، قادر على توفير الاستقرار مع الحفاظ على بعض إصلاحات البابا فرنسيس.

كما أن علاقاته الوثيقة ببيروقراطية الفاتيكان تجعله منافسا قويا لمن يفضلون الاستمرارية.

3- الغاني بيتر توركسون

في موازاة ذلك يُعد الكاردينال بيتر توركسون، البالغ من العمر 76 عاما، والذي تبلغ احتمالات فوزه حاليا 5:1، شخصيةً بارزةً في دوائر العدالة الاجتماعية بالكنيسة.

وبصفته الرئيس السابق لدائرة تعزيز التنمية البشرية المتكاملة، كان توركسون صريحا في قضايا مثل تغير المناخ والفقر والعدالة الاقتصادية.

في حين سيُمثل انتخاب توركسون لحظةً تاريخيةً كأول بابا أفريقي منذ قرون حيث كان آخر بابا أفريقي هو البابا جيلاسيوس، الذي خدم من عام 492 إلى عام 496 ميلادية.

ووُلد جيلاسيوس في روما لأبوين أفريقيين، واشتهر بكتاباته اللاهوتية الواسعة ودفاعه القوي عن الأعمال الخيرية والعدالة للفقراء.

4- المجري بيتر إردو

و يُعد الكاردينال بيتر إردو، البالغ من العمر 72 عامًا، مرشحا محافظا بارزا، وتبلغ نسبة فوزه حاليًا 6:1.

وهو باحث مرموق في القانون الكنسي، وكان من أشد المدافعين عن التعاليم والعقائد الكاثوليكية التقليدية. وشغل سابقا منصب رئيس مجلس مؤتمرات الأساقفة الأوروبيين، وشدد على الأرثوذكسية اللاهوتية.

5- الإيطالي أنجيلو سكولا

وبنسبة 8:1، يُعد الكاردينال أنجيلو سكولا، البالغ من العمر 82 عاما، مرشحا بابويا بارزا.

كما كان من بين المرشحين الأوفر حظا في اجتماع عام 2013 الذي انتخب البابا فرنسيس يتمتع سكولا، رئيس أساقفة ميلانو السابق، بجذور لاهوتية عميقة، ويحظى بقبول واسع من أنصار كنيسة أكثر مركزية وتسلسلًا هرميا.

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