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حوادث

مصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة في أسيوط

قوات الشرطة
قوات الشرطة

لقي ثلاثة من العناصر الجنائية شديدة الخطورة مصرعهم، اليوم الإثنين، في محافظة أسيوط، عقب تبادل كثيف لإطلاق الأعيرة النارية مع قوات الشرطة، أثناء تنفيذ حملة أمنية موسعة استهدفت تجار المواد المخدرة.

مصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة في أسيوط

 

كانت معلومات قد وردت لقطاع الأمن العام تفيد باختباء عدد من العناصر الإجرامية المطلوب ضبطهم في قضايا اتجار بالمواد المخدرة، وبحوزتهم أسلحة نارية وذخائر داخل إحدى المناطق الجبلية الوعرة.

 

لقوا مصرعهم عقب تبادل كثيف لإطلاق النار مع قوات الشرطة أثناء مداهمة أمنية

 

وعلى الفور، تحركت قوة أمنية مشتركة من قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط، مدعومة بمجموعات قتالية، حيث جرى تطويق المنطقة ومحاولة ضبط المتهمين، إلا أنهم بادروا بإطلاق النيران على القوات، ما دفعها للتعامل معهم، وأسفر الاشتباك عن مصرع العناصر الثلاثة.

 

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تم العثور بحوزتهم على عدد من الأسلحة النارية وكمية من المواد المخدرة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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