أعدت وزارة الداخلية، خطة أمنية شاملة في إطار حرصها على تأمين المواطنين خلال احتفالات عيد شم النسيم وتضمنت رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، مع إلغاء الإجازات والراحات، وتفعيل حالة الطوارئ بكافة غرف العمليات.

خطة وزارة الداخلية في شم النسيم

كما تضمنت أبرز محاور الخطة الأمنية، على انتشار مكثف للعناصر الأمنية في الميادين والمحاور الرئيسية، ودوريات متحركة تجوب مناطق التجمعات، تعزيز التواجد بمحيط المنشآت الحيوية ودور العبادة، خاصة الكنائس، حيث تم إنشاء أطواق أمنية متعددة وتكثيف عمليات الفحص والتأمين، بمشاركة عناصر الشرطة النسائية.

شرطة نسائية ودوريات متحركة أبرز ملامح خطة الداخلية لتأمين احتفالات شم النسيم

كما يجرى الدفع بعناصر من الشرطة النسائية في المناطق التي تشهد تجمعات واحتفالات جماهيرية مثل المتنزهات والحدائق العامة والمراسي النيلية، بالتوازي مع الدوريات الأمنية التي تجوب الشوارع لضبط الحالة الأمنية ومنع أي تجاوزات.

وتحرص وزارة الداخلية، على أحدث التقنيات لمتابعة الحالة الأمنية لحظة بلحظة، بما في ذلك كاميرات المراقبة وأجهزة الاتصالات الحديثة، بالإضافة إلى مشاركة كلاب الأمن والحراسة في عمليات التمشيط والتأمين.

توجيهات وزير الداخلية لتأمين احتفالات المواطنين

ومن جانبه، أجرى وزير الداخلية اللواء محمود توفيق مراجعات مع مساعديه، للاطلاع على مدى جاهزية القوات، والتأكيد على تجهيز كافة السيناريوهات الأمنية المحتملة والتعامل الفوري معها لضمان أمان المواطنين وسلامة الاحتفالات.

وشدد وزير الداخلية، على أهمية التواجد الأمني الميداني الفعال والمظهر الانضباطي للقوات مع الاستعانة بعناصر الشرطة النسائية لفرض معطيات الأمن ودعائم الاستقرار ومواجهة أية مظاهر للخروج على القانون بما يُبرز الوجه الحضاري للبلاد.

كما وجه وزير الداخلية، بضرورة مواصلة اليقظة الأمنية والانتشار الأمني المكثف لتأمين كافة المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة وأماكن تجمعات المواطنين بالمتنزهات والحدائق العامة والمسطح المائى والمقاصد السياحية ودور السينما والمتابعة والرصد المبكر لأية محاولات قد تعكر صفو المناخ الآمن لاحتفالات المواطنين، مؤكدًا ضرورة مراعاة البعد الإنسانى لدى التعامل مع المواطنين وتقديم كافة أوجه المساعدة الممكنة لهم.

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