أخبار الفن اليوم: نعيم عيسى يجري عملية شق حنجري.. هشام جمال يحجز أحد الأماكن التراثية للاحتفال بزفافه على ليلى أحمد زاهر.. تفاصيل حفلات شم النسيم

شهدت الساحة الفنية اليوم الأحد عدد من الاحداث الهامة وكانت كالتالي:

أجرى الفنان نعيم عيسى عملية شق حنجري بعد تدهور حالته الصحية، حيث يرقد بغرفة العناية المركزة بإحدى المستشفيات الخاصة بمدينة الأسكندرية.

وقال مصدر مقرب من نعيم عيسي في تصريح خاص لـ “فيتو”: إن الأطباء المعالجين لحالته هم من طلبوا إجراء عملية شق حنجري لإدخال أجهزة التنفس الصناعي ومساعدته على التنفس، خاصة أنه يعاني من التهاب رئوي حاد.

انتهى المنتج والممثل هشام جمال من التحضيرات النهائية لحفل زفافه على الفنانة “ليلى أحمد زاهر”، حيث حجز هشام أحد الأماكن التراثية الشهيرة بالجيزة لإقامة الحفل، الذي يحضره عدد كبير من نجوم الفن والإعلام في مصر.

أعلن مهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير في دورته الحادية عشرة عن تكريم الفنان أحمد مالك، ومنحه جائزة هيباتيا الذهبية للإبداع، تقديرا لمسيرته الحافلة بالأعمال المتميزة في السينما والدراما، محليا ودوليا.





توفي مساء اليوم الأحد الدكتور نبيل سالم زوج الإعلامية سناء منصور، حيث أعلن أحد أفراد العائلة عن خبر الوفاة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.



وقال خلال المنشور: "لا نقول إلا ما يرضي ربنا.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله دكتور نبيل سالم زوج الأستاذة الإعلامية سناء منصور.. اللهم اغفر له وارحمه، واعفُ عنه وأكرم نزله".

حفلات شم النسيم ، يشهد موسم عيد الربيع إحياء عدد من الحفلات لباقة من أبرز النجوم في مصر وخارجها، احتفالا بأعياد شم النسيم.



يحيي النجم تامر عاشور غدا الإثنين حفلا غنائيًّا في أحد النوادي الكبرى بمدينة 6 أكتوبر، وذلك ضمن احتفالات أعياد الربيع، ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا كبيرا.

في سباق محموم نحو القمة، يقترب فيلم "سيكو سيكو"، بطولة عصام عمر وطه الدسوقي، من منافسة المركزين الثاني والثالث في قائمة أعلى الأفلام تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية. فقد حقق الفيلم، منذ طرحه قبل 17 يومًا فقط، إيرادات تجاوزت 120 مليون جنيه، ليحتل حاليًا المركز الرابع في القائمة، متجهًا بقوة نحو تحطيم الأرقام القياسية.

أعرب الإعلامي محسن سرحان، نجل شقيق الفنان الراحل شكرى سرحان، عن استيائه الشديد لما شاهده بمسلسل "شباب امرأة" الذى قدمته الفنانة غادة عبدالرازق ويوسف عمر في رمضان الماضي، وهو العمل المأخوذ عن الفيلم السينمائي الذى يحمل نفس الاسم وقدمته تحية كاريوكا وشكرى سرحان.

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