ابن شقيق شكري سرحان يفتح النار على غادة عبدالرازق بسبب "شباب امرأة"

أعرب الإعلامي محسن سرحان، نجل شقيق الفنان الراحل شكرى سرحان، عن استيائه الشديد لما شاهده بمسلسل "شباب امرأة" الذى قدمته الفنانة غادة عبدالرازق ويوسف عمر في رمضان الماضي، وهو العمل المأخوذ عن الفيلم السينمائي الذى يحمل نفس الاسم وقدمته تحية كاريوكا وشكرى سرحان.



وقال في تصريحات لـ"فيتو": مسلسل "شباب امرأة" فشل فشلًا ذريعًا، وكل النجوم المشاركين في العمل غير موفقين نهائيًا في الأدوار التي قدموها، مشيرًا إلى أن غادة عبد الرازق لا تلصح نهائيًا لتقديم شخصية "شفاعات" التى قدمتها تحية كاريوكا من قبل.



الفنان الذى قدم شخصية شكرى سرحان ظلم نفسه

وأضاف أن الفنان الذى قدم شخصية شكرى سرحان، ظلم نفسه بهذا العمل، لأنه لابد أن يكون على علم أن المقارنة ستكون ظالمة من البداية، وأنه يقارن نفسه بنجم كبير، وهذا في حد ذاته فشل.



وأشار محسن سرحان: تكرار مثل هذه الأعمال مثل “الزوجة الثانية”، و"شباب امرأة"، والأعمال التي يتم تحويلها تتعرض للفشل، لأن الجمهور ارتبط بذهنه العمل الأصلي، فمن الغريب أن يستقبل عمل جديد لنفس الأحداث.

وشارك في مسلسل “شباب امرأة” كل من: محمود حافظ ويوسف عمر، بجانب الفنان أحمد فتحي وجوري بكر ومحمد محمود وداليا شوقي، وبعض الفنانين الشبان، والعمل من إخراج أحمد حسن وتأليف محمد سليمان عبد الملك.

مسلسل شباب امرأة

وفيلم " شباب امرأة " الذي أدت دور البطولة فيه الفنانة الراحلة تحية كاريوكا وشادية، وشكري سرحان، وعبد الوارث عسر، وسراج منير، وفردوس محمد وآخرون، كان من تأليف أمين يوسف غراب، وإخراج وسيناريو وحوار صلاح أبوسيف.

أزمة مسلسل شباب امرأة

وكانت الفنانة غادة عبدالرازق قد تعرضت لأزمة كبرى خلال مسلسلها الأخير “شباب امرأة”، كادت تمنع العمل من العرض.

وكشف أحد العاملين في المسلسل أنه تم البحث بشكل كبير لدوبلير للفنانة غادة عبد الرازق لكن بسبب طولها لم تكن هناك أي فتاة في نفس البنيان، وتم تأجيل مشاهد كثيرة.

وفي النهاية، قرر مخرج العمل الاستعانة بدوبلير رجل ليقوم بتقديم هذه المشاهد، وكان من المفترض أن يتم عرض العمل خلال النصف الأول من رمضان، ولكن بسبب هذه الأزمة تم تأجيل العرض، وأن العمل كان 30 حلقة، وأوشك أن يخرج من سباق رمضان.

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