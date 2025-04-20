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ثقافة وفنون

"سيكو سيكو" ينافس بقائمة الأعلى إيرادًا في تاريخ السينما المصرية

سيكو سيكو
سيكو سيكو

في سباق محموم نحو القمة، يقترب فيلم "سيكو سيكو"، بطولة عصام عمر وطه الدسوقي، من منافسة المركزين الثاني والثالث في قائمة أعلى الأفلام تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية. فقد حقق الفيلم، منذ طرحه قبل 17 يومًا فقط، إيرادات تجاوزت 120 مليون جنيه، ليحتل حاليًا المركز الرابع في القائمة، متجهًا بقوة نحو تحطيم الأرقام القياسية.

قائمة الأعلى إيرادات في السينما المصرية

"ولاد رزق – القاضية" (260 مليون جنيه) حقق الرقم القياسي خلال 13 أسبوعًا من العرض، بطولة: أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، وإخراج: طارق العريان.

"بيت الروبي" (130 مليون جنيه)، عرض في عيد الأضحى 2023، بطولة: كريم عبد العزيز، نور، كريم محمود عبد العزيز، وإخراج: بيتر ميمي.

"الحريفة 2" (128.8 مليون جنيه)، حقق الإيرادات خلال 17 أسبوعًا، إخراج: كريم سعد.

والفيلم، الذي يجمع بين الكوميديا والدراما الاجتماعية، يدور حول شابين: أحدهما يعمل في شركة شحن (عصام عمر)، والآخر لاعب ألعاب فيديو (طه الدسوقي)، يتورطان في مشكلة كبيرة تحمل مفاجآت غير متوقعة.

والعمل بطولة: عصام عمر، طه الدسوقي، علي صبحي، باسم سمرة، خالد الصاوي، تارا عماد وتأليف: محمد الدباح وإخراج عمر المهندس.

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