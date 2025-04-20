حمادة هلال وتامر عاشور وآمال ماهر، تفاصيل حفلات شم النسيم

حفلات شم النسيم ، يشهد موسم عيد الربيع إحياء عدد من الحفلات لباقة من أبرز النجوم في مصر وخارجها، احتفالا بأعياد شم النسيم.

حفلات شم النسيم

يحيي النجم تامر عاشور غدا الإثنين حفلا غنائيًّا في أحد النوادي الكبرى بمدينة 6 أكتوبر، وذلك ضمن احتفالات أعياد الربيع، ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا كبيرا.

ومن المقرر أن يقدم تامر عاشور خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير على المسرح.

كما يحيي أيضا النجم حمادة هلال حفلا غنائيًّا كبيرا في نادي الشمس غدا الإثنين، ضمن حفلات موسم عيد الربيع.

وتحيي النجمة آمال ماهر أيضا حفلا غنائيا على مسرح أوبرا دبي يوم 24 أبريل الجاري، وذلك ضمن احتفالات شم النسيم.

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