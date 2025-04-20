الأحد 20 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يكرم أحمد مالك

أحمد مالك
أحمد مالك

أعلن مهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير في دورته الحادية عشرة عن تكريم الفنان أحمد مالك، ومنحه جائزة هيباتيا الذهبية للإبداع، تقديرا لمسيرته الحافلة بالأعمال المتميزة في السينما والدراما، محليا ودوليا.

تكريم أحمد مالك في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

وجاء في بيان المهرجان: منذ بدايته اللافتة في مسلسل "الجماعة"، أثبت أحمد مالك موهبته الاستثنائية، وواصل رحلته من خلال مشاركته في أفلام قصيرة وطويلة تركت أثرا كبيرا، مثل "هيبتا"، "شيخ جاكسون"، "اشتباك"، و"حارس الذهب" الذي فتح له باب العالمية.

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الإسكندرية الدولي للفيلم القصير مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير أحمد مالك مهرجان الإسكندرية
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