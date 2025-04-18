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ثقافة وفنون

بسبب غادة عبد الرازق، أزمة كادت تطيح بمسلسل شباب امرأة من سباق رمضان الماضي

غادة عبدالرازق،فيتو
غادة عبدالرازق،فيتو

تعرضت الفنانة غادة عبدالرازق لأزمة كبرى خلال مسلسلها الأخير شباب امرأة، كادت تمنع العمل من العرض.

 

وكشف أحد العاملين في المسلسل أنه تم البحث بشكل كبير لدوبلير للفنانة غادة عبد الرازق لكن بسبب طولها لم تكن هناك أي فتاة في نفس البنيان، وتم تأجيل مشاهد كثيرة.

 

وفي النهاية قرر مخرج العمل الاستعانة بدوبلير رجل ليقوم بتقديم هذه المشاهد، وكان من المفترض أن يتم عرض العمل خلال النصف الأول من رمضان ولكن بسبب هذه الأزمة تم تأجيل العرض، وأن العمل كان 30 حلقة وكان سيتم خروجه من سباق رمضان.

 

وشارك في مسلسل “شباب امرأة” كل من: محمود حافظ ويوسف عمر، بجانب الفنان احمد فتحي وجوري بكر ومحمد محمود وداليا شوقي وبعض الفنانين الشباب، والعمل من إخراج أحمد حسن وتأليف محمد سليمان عبد الملك.

 

مسلسل شباب امرأة

وفيلم "شباب امرأة" الذي أدت دور البطولة فيه الفنانة الراحلة تحية كاريوكا وشادية، وشكري سرحان، وعبد الوارث عسر، وسراج منير، وفردوس محمد وآخرين كان من تأليف أمين يوسف غراب، وإخراج وسيناريو وحوار صلاح أبوسيف.

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غادة عبدالرازق شباب امرأة مسلسل شباب امرأة مسلسلات رمضان اخبار الفن
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