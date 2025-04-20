هشام جمال يحجز أحد الأماكن التراثية للاحتفال بزفافه على ليلى أحمد زاهر

انتهى المنتج والممثل هشام جمال من التحضيرات النهائية لحفل زفافه على الفنانة “ليلى أحمد زاهر”، حيث حجز هشام أحد الأماكن التراثية الشهيرة بالجيزة لإقامة الحفل، الذي يحضره عدد كبير من نجوم الفن والإعلام في مصر.

ومن المنتظر أن يحيي الحفل الذي يقام يوم الأربعاء المقبل عدد من نجوم الطرب في مصر والوطن العربي ومن بينهم محمد حماقي وتامر حسني.

عقد قران ليلى زاهر وهشام جمال

واحتفل مؤخرًا الفنان أحمد زاهر بعقد قران ابنته الفنانة ليلى زاهر، على المنتج هشام جمال، حيث أقيم الحفل بقصر محمد على بمنطقة المنيل، وحضر الحفل عدد كبير من النجوم.

وشهد على عقد القران الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى، كما حضر الحفل الفنانون عماد زيادة وأحمد رزق ومحمد جمعة وعدد كبير من النجوم.

وكانت الفنانة الشابة ليلي أحمد زاهر، أكدت أنها كانت تبحث عن شخص تشعر معه بالأمان كما تشعره مع والدها الفنان أحمد زاهر، مؤكدة أنها وجدته مع خطيبها المنتج والفنان هشام جمال.

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