وفاة زوج الإعلامية سناء منصور

توفي مساء اليوم الأحد الدكتور نبيل سالم زوج الإعلامية سناء منصور، حيث أعلن أحد أفراد العائلة عن خبر الوفاة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.

وقال خلال المنشور: "لا نقول إلا ما يرضي ربنا.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله دكتور نبيل سالم زوج الأستاذة الإعلامية سناء منصور.. اللهم اغفر له وارحمه، واعفُ عنه وأكرم نزله".

وتقام صلاة الجنازة على زوج الإعلامية سناء منصور غدًا الإثنين من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، ولم يتم تحديد موعد ومكان العزاء حتى الآن.

وكرمت الإعلامية سناء منصور من قبل مهرجان الإبداع العربي في حفل افتتاح دورته الأولى، والتي أقيمت بمكتبة مصر العامة بالدقى إلى جانب كل من الفنان علي الحجار والمطربة لطيفة.

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