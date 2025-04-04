آمال ماهر تشغل حفل "ليلة دايم السيف" بالرياض بابداعات خالد الفيصل (فيديو)

في ليلة استثنائية احتفاءً بإبداعات الأمير الشاعر خالد الفيصل، أشعلت المطربة آمال ماهر حفلها الغنائي على مسرح عبادي الجوهر أرينا في السعودية، تحت عنوان "ليلة دايم السيف".

قالت لي الذكرى كلام عني.. والله بغيت انساه!



أداء كان أكثر من خرافي كأنها تغنيها لأول مرة، صوتها ثابت تمامًا، غنتها وكأنها في الاستوديو بكل احترافية وثقة، هالأغنية تستحق تكون جزء من كل حفلة، لأنها مش بس أغنية، هي روعة فنية متكاملة ! الله عليك يا آمال❤️!#آمال_ماهر | @amalmaher pic.twitter.com/K10r6Ixslx April 3, 2025

وفي أمسية فنية وبصوتها العذب وبمشاركة فرقة أوركسترالية تضم 60 عازفًا، بقيادة المايسترو وليد فايد، قدمت آمال ماهر أغنية "قسوة"، و"في غير الزمان" للشاعر خالد الفيصل، والملحن عبد الرب إدريس، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

سيدة الغناء العربي آمال ماهر عليها السلام في #ليلة_دايم_السيف pic.twitter.com/TRySj5K2hu — amir ♉️ עאמר 🇺🇲 (@Devil_369A) April 4, 2025

ليه إذا حبيتك أكثر زدت قسوة

وإن دريت بحاجتي لك زدت جفوة 💔



بصوت من الخيال ❤️ #آمال_ماهر تشعل المسرح بأداء فوق الوصف 💥 #ليلة_دايم_السيف#روتانا_كلاسيك pic.twitter.com/yFvKWZS3dn — روتانا كلاسيك (@RotanaClassic) April 3, 2025

وشارك في هذا الحدث الفني الذي يأتي ضمن "أسبوع في حب خالد الفيصل" نخبة من أبرز نجوم الغناء العربي بجانب الفنانة آمال ماهر، من بينهم محمد عبده، أحلام، ماجد المهندس، طلال سلامة، نواف جبرتي، وعبادي الجوهر، حيث قدم كل فنان مجموعة مختارة من أعماله تكريمًا لكلمات خالد الفيصل.

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