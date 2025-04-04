آمال ماهر تشغل حفل "ليلة دايم السيف" بالرياض بابداعات خالد الفيصل (فيديو)
في ليلة استثنائية احتفاءً بإبداعات الأمير الشاعر خالد الفيصل، أشعلت المطربة آمال ماهر حفلها الغنائي على مسرح عبادي الجوهر أرينا في السعودية، تحت عنوان "ليلة دايم السيف".
وفي أمسية فنية وبصوتها العذب وبمشاركة فرقة أوركسترالية تضم 60 عازفًا، بقيادة المايسترو وليد فايد، قدمت آمال ماهر أغنية "قسوة"، و"في غير الزمان" للشاعر خالد الفيصل، والملحن عبد الرب إدريس، وسط تفاعل كبير من الجمهور.
وشارك في هذا الحدث الفني الذي يأتي ضمن "أسبوع في حب خالد الفيصل" نخبة من أبرز نجوم الغناء العربي بجانب الفنانة آمال ماهر، من بينهم محمد عبده، أحلام، ماجد المهندس، طلال سلامة، نواف جبرتي، وعبادي الجوهر، حيث قدم كل فنان مجموعة مختارة من أعماله تكريمًا لكلمات خالد الفيصل.
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