خريج جامعة أمريكية ويتعاون مع البنك الدولي، معلومات عن عبد القادر الحصرية حاكم مصرف سوريا

أدى حاكم مصرف سوريا المركزي الجديد، عبد القادر الحصرية، القسم أمام الرئيس السوري، أحمد الشرع، إيذانًا بتسلمه مهامه منصبه رسميًا.

تعيين عبد القادر حصرية حاكما لمصرف سوريا المركزي

وكانت الرئاسة السورية أصدرت، اليوم الاثنين، قرارًا بتعيين عبد القادر الحصرية، حاكمًا لمصرف سوريا المركزي، خلفًا لميساء صابرين التي عادت لمنصبها كنائب للحاكم.

ونشرت رئاسة الجمهورية السورية عبر قناتها على تليجرام نص القرار الرئاسي رقم "10" لعام 2025 بشأن تعيين حاكم لمصرف سوريا المركزي.

قرار أحمد الشرع بتعيين عبد القادر الحصرية حاكما لمصرف سوريا

وجاء في قرار الرئاسة السورية أنه وبناءً على الصلاحيات الممنوحة، وعلى القوانين والتشريعات النافذة، يقرر رئيس الجمهورية العربية السورية ما يلي:

المادة 1: يعين السيد عبد القادر الحصرية حاكمًا لمصرف سوريا المركزي.

المادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

معلومات عن عبدالقادر حصرية حاكم مصرف سوريا

ولد عبدالقادر الحصرية في العاصمة السورية "دمشق" عام 1961، لأسرة دمشقية فوالده عزة محمد خير حصرية (1914- 1975) الذي يعد من أهم رواد الصحافة السورية ومؤسس جريدة "العلم" في العام 1946 وصاحب امتيازها، ووالدته ماجدة الكزبري (1925 - 2003). درس المرحلة الابتدائية في مدرسة إبراهيم هنانو ثم أنهى دراسته الإعدادية والثانوية في ثانوية الثقفي بدمشق.

ويعرف الحاكم الجديد لمصرف سوريا، بأنه خبير في مجال السياسات العامة والإصلاح الاقتصادي، وتلقى تعليمه الأكاديمي في كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية في بيروت، وحصل على درجتي البكالوريوس والماجستير في إدارة الأعمال.

الشرع وحاكم مصرف سوريا المركزي، فيتو

كما نال عبدالقادر حصرية درجة الدكتوراه في التمويل من جامعة درهم في المملكة المتحدة، مع إعداد أطروحته حول دور أسواق المال في تمويل الإسكان.

كما حصل على ماجستير في القانون العام من كلية أوسغوود حول تطوير للحقوق في كندا، حيث أجرى أبحاث تنظيم العملات والأصول الرقمية، إلى جانب حصوله على ليسانس في الحقوق من جامعة دمشق وبكالوريوس في علم الكمبيوتر من الجامعة اللبنانية الأمريكية.

ويمتلك عبدالقادر حصرية بالإضافة لخبرته الطويلة في الاستشارات المالية والتدقيق، خبرة واسعة في اللوائح المصرفية والتنظيمية في سوريا ومنطقة الشرق الأوسط، حيث لعب دورا بارزا في صياغة قوانين مصرفية في سوريا، من بينها قانون المصارف الإسلامية، وقانون شركات الصرافة، وقانون التأجير التمويلي وقانون مصرف سوريا المركزي.

وساهم في تطوير نموذج التمويل العقاري والتشريعات المرتبطة به، وتنظيم مهنة خبراء التقييم العقاري، وتطبيق معايير التقارير المالية الدولية في القطاع المصرفي والشركات.

شارك عبدالقادر حصرية في وضع اللوائح التنظيمية لهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وسوق دمشق للأوراق المالية، مما ساعد على تعزيز الشفافية وتطوير بيئة الاستثمار في السوق المالية السورية.

وشارك بالتعاون مع البنك الدولي، في وضع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب الإطار المؤسسي لهذه الشراكة.

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