أحمد الشرع عن لقاء بن زايد في الإمارات: ممتاز بكل المقاييس

التقى الرئيس السوري أحمد الشرع، بعدد من السياسيين ورجال الأعمال السوريين في الإمارات، على هامش زيارته إلى أبوظبي.

أحمد الشرع يعلق على لقاء بن زايد في الإمارات

وأكد أحمد الشرع، أن اجتماعه مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كان ممتازًا بكل المقاييس، ووصف اللقاء بأنه أكثر من رائع، حيث تم خلاله شرح وتوضيح العديد من الخطوات التي تقوم بها الدولة، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، ضمن مسار واضح نحو التعافي والاستقرار، إعادة بناء الدولة ومؤسساتها.

وكان الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قد استقبل في وقت سابق من اليوم، الرئيس السوري أحمد الشرع.

محمد بن زايد يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع

وحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام" بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع الرئيس السوري، أحمد الشرع، العلاقات بين البلدين وسبل تعزيز تعاونهما المشترك لما فيه الخير لشعبيهما الشقيقين.

محمد بن زايد وأحمد الشرع، فيتو

جاء ذلك خلال استقبال بن زايد للرئيس السوري أحمد الشرع، في قصر الشاطئ بالعاصمة "أبوظبي" الذي يقوم بزيارة عمل إلى دولة الإمارات.

واستعرض بن زايد مع أحمد الشرع، عددًا من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

كما تناول اللقاء التطورات في سوريا، وأكد بن زايد، في هذا السياق حرص الإمارات على دعم سوريا لمواجهة تحديات المرحلة الانتقالية وإعادة بناء سوريا بما يلبي تطلعات شعبها نحو مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والازدهار.

محمد بن زايد يؤكد لـ أحمد الشرع دعم بلاده لسوريا

وجدد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تأكيده موقف الإمارات تجاه دعم وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها.

وقال الرئيس الإماراتي، إن استقرار سوريا وتعزيز أمنها هو مصلحة للمنطقة كلها، مؤكدًا أن بلاده لن تدخر جهدًا في تقديم كل ما تستطيع من دعم إلى سوريا وشعبها الشقيق خلال الفترة المقبلة.

وكان فخامة الرئيس أحمد الشرع قد وصل في وقت سابق اليوم إلى أبوظبي حيث كان في استقباله في مطار البطين..سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وعدد من كبار المسؤولين.

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