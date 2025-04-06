ماليزيا تعرض المساعدة في إعادة بناء سوريا وتدعو الشرع لزيارتها

أعلن رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس السوري أحمد الشرع أنه مستعد لتشجيع الشركات الماليزية على المساهمة في إعادة بناء سوريا.

تشجيع الشركات الماليزية على المساهمة في إعادة بناء سوريا

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، أكد إبراهيم أن الحكومة مستعدة أيضا لتشجيع الشركات الماليزية على الاستثمار في سوريا، خاصة في مجالات الطاقة والزراعة والتعليم والتكنولوجيا.

وأبدى إبراهيم اهتماما بتقوية العلاقات التجارية وتوسيع التبادل بين القطاعين الخاصين في البلدين، مشددا على أهمية تعزيز الروابط الثقافية والعلمية أيضا.

كما وجه رئيس وزراء ماليزيا دعوة رسمية إلى الرئيس السوري لزيارة ماليزيا في أقرب فرصة، بما يعزز أواصر التعاون والصداقة بين الشعبين.

تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي

ومن جانبه، عبر الرئيس الشرع عن شكره العميق لموقف ماليزيا الداعم، ولتهاني رئيس وزرائها، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي كجزء من رؤية سوريا للانفتاح على الشراكات الآسيوية والعالمية، وبناء مستقبل أفضل للشعب السوري.

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