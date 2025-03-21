الجمعة 21 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

سلاف فواخرجي تكشف رأيها في أحمد الشرع وقصتها مع أسماء الأسد

سلاف فواخرجي والشرع
سلاف فواخرجي والشرع وأسماء الأسد، فيتو

علقت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، على تولي أحمد الشرع مسؤولية الإدارة الانتقالية في سوريا، قائلة: "نتمنى ربنا يبعت الخير على إيده للبلد وكل ما نطلبه الأمان للناس وفي ناس تتوسم فيه خيرًا وفي ناس لا تتوسم، لكن أتمنى الخير للبلد وكلامه على الشاشات عاقل وموزون ونتمنى يكون حقيقي وفي كلام معتدل".

 

حقيقة صداقة سلاف فواخرجي مع أسماء الأسد

ونفت الفنانة سلاف فواخرجي، خلال حوارها ببرنامج "أسرار"، مع الإعلامية أميرة بدر، المذاع على قناة النهار، وجود صداقة بينها وبين أسماء الأسد، قائلة: "لم أكن مقربة من أسماء الأسد وأنا فنانة من ضمن الفنانين وأكيد بيبقى في جنبنا مثقفين وتجار ورجال دولة"، مشيرة إلى أنها تحب تقديم السير الذاتية لكن لا تتوقع تجسيد دور أسماء الأسد لعدم وجود قرب في الشبه.

 

هل هربت سلاف فواخرجي من سوريا؟

وردت سلاف فواخرجي، على سبب وجودها في مصر، "جئت على مصر لأنها أم الدنيا وهي آمنة وأنا لم أهرب من سوريا والحقيقة خفت في لحظات الفوضى الأولى لكن لم أهرب من سوريا ممكن أرجع في أي وقت، وأكيد الفوضى بتخوف وخفت على ابني وأتمنى زوالها قريبًا وطول الوقت أتلقى رسائل تهديد".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سلاف فواخرجي أحمد الشرع سوريا برنامج اسرار أميرة بدر قناة النهار الفنانة سلاف فواخرجي

مواد متعلقة

سلاف فواخرجي: بشار الأسد ليس طاغية واتعرض عليا فلوس من جهات لتغيير رأيي

سلاف فواخرجي: تعرضت لمحاولة اغتيال في السودان ومعارض سوري أحبط المخطط

سلاف فواخرجي: جماعة أحرار الشام خططوا لخطف أولادي وأصبت بانهيار عصبي

سلاف فواخرجي: دفعت ثمنا باهظا بسبب آرائي وأولادي تعرضوا لمحاولات خطف

الأكثر قراءة

بيان عاجل من اتحاد الغرف التجارية بشأن احتجاز رئيس غرفة القاهرة بالسعودية

ليلة لم ينم فيها السودان، البرهان على بعد 500 متر من القصر الجمهوري بالخرطوم

كانوا رايحين يحيوا ذكرى والدتهم، مصرع شقيقين وإصابة اثنين في تصادم سيارتين بالمنيا

رسميًا، موعد صرف زيادة المعاشات الجديدة

أنا مشغول الآن، زيلينسكي يقطع الاتصال مع ماكرون (فيديو)

القبض على سائق أتوبيس شركة شهيرة دهس شخصين بطريق السويس

انتشال جثة سيدة و5 مصابين، الصور الأولى لانهيار منزل مكون من 3 طوابق في أسيوط (صور)

قرار عاجل من النيابة بشأن معلمة متهمة في واقعة انهيار سقف غرفة على تلاميذ بالدقهلية

منوعات

المزيد

علماء يكتشفون حقائق صادمة بعد دراستهم لنجم ساطع

دراسة تكشف معاناة النساء المسلمات في ألمانيا

اكتشاف عنكبوت عملاق في أعماق المحيط قرب القطب الجنوبي

موضوع في قفة وعمره أسبوع، العثور على رضيع أمام مسجد

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم الخميس بالسوق المحلية

سعر الألومنيوم بالبورصات العالمية اليوم الخميس

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 20-3-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

خلطة محمد سامي الإخراجية.. كيف ضمن المخرج المثير للجدل نجاح أعماله في السنوات الأخيرة؟ (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 21 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

أقوى دعاء يقربك من الله في اليوم الحادي والعشرين من رمضان 2025

سر ترديد “اللهم إنك عفو غفور تحب العفو فاعف عنا” في العشر الأواخر من رمضان؟

المزيد
الجريدة الرسمية