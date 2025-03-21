سلاف فواخرجي تكشف رأيها في أحمد الشرع وقصتها مع أسماء الأسد

علقت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، على تولي أحمد الشرع مسؤولية الإدارة الانتقالية في سوريا، قائلة: "نتمنى ربنا يبعت الخير على إيده للبلد وكل ما نطلبه الأمان للناس وفي ناس تتوسم فيه خيرًا وفي ناس لا تتوسم، لكن أتمنى الخير للبلد وكلامه على الشاشات عاقل وموزون ونتمنى يكون حقيقي وفي كلام معتدل".

حقيقة صداقة سلاف فواخرجي مع أسماء الأسد

ونفت الفنانة سلاف فواخرجي، خلال حوارها ببرنامج "أسرار"، مع الإعلامية أميرة بدر، المذاع على قناة النهار، وجود صداقة بينها وبين أسماء الأسد، قائلة: "لم أكن مقربة من أسماء الأسد وأنا فنانة من ضمن الفنانين وأكيد بيبقى في جنبنا مثقفين وتجار ورجال دولة"، مشيرة إلى أنها تحب تقديم السير الذاتية لكن لا تتوقع تجسيد دور أسماء الأسد لعدم وجود قرب في الشبه.

هل هربت سلاف فواخرجي من سوريا؟

وردت سلاف فواخرجي، على سبب وجودها في مصر، "جئت على مصر لأنها أم الدنيا وهي آمنة وأنا لم أهرب من سوريا والحقيقة خفت في لحظات الفوضى الأولى لكن لم أهرب من سوريا ممكن أرجع في أي وقت، وأكيد الفوضى بتخوف وخفت على ابني وأتمنى زوالها قريبًا وطول الوقت أتلقى رسائل تهديد".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.