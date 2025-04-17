أزمة الأمة ومستقبل أحمد الشرع والاستثمارات، أبرز النقاط فى لقاء بوتين وأمير قطر بالكرملين

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في موسكو اليوم الخميس، بتطور العلاقات بين البلدين ووصف قطر بأنها من أهم شركاء روسيا في المنطقة.

لقاء بوتين وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد

وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم، قطر بأنها أهم شركاء روسيا فى منطقة الشرق الأوسط، مشيدا بتطور العلاقات بين موسكو والدوحة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع بوتين مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، فر الكرملين بالعاصمة الروسية "موسكو"، وتابع الرئيس الروسي، رغم أن التبادل التجاري بين البلدين يبقى متواضعا، تعتبر قطر "أحد شركاء روسيا ذوي الأولوية بشكل عام ولا سيما في الشرق الأوسط.

كما شدد بوتين، على أنه "لدينا تقاليد جيدة وعريقة في العلاقات"، وأن بلاده وقطر تنفذان العديد من المشاريع المشتركة المهمة بما فيها في مجال الطاقة، وتتطلعان إلى مشاريع جديدة واعدة فى المستقبل.

بوتين يشيد بالعلاقات مع قطر وتطورها مستقبلا

ولفت بوتين، إلى أن قطر تعد أحد الشركاء الرئيسيين لشركة "روس نفط" الروسية، كاشفا عن استثمار الدوحة نحو مليار دولار في الاقتصاد الروسي من خلال الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

أمير قطر فى روسيا، فيتو

فى ذات السياق أكد الشيخ تميم بن حمد، أن قطر تعتز بالعلاقة مع روسيا، ووصف العلاقات بين البلدين بالمتميزة.

وأعرب أمير قطر، عن تصميم بلاده على زيادة التبادل التجاري مع روسيا، وقدر تقديرا عاليا الاستثمارات القطرية في روسيا، مشيرا إلى أن التعاون بين البلدين يمتد أيضا إلى المجالين الثقافي والرياضي، حيث أشاد بمساعدة روسيا لقطر في تنظيم كأس العالم 2022.

العدوان على غزة ومستقبل سوريا فى لقاء بوتين وأمير قطر

وعلى صعيد العدوان على غزة والقضية الفلسطينية، تناول بوتين والشيخ تميم بن حمد الملفات الإقليمية الساخنة، حيث جددا التأكيد على أنه لن يحل السلام دون قيام دولة فلسطينية مستقلة.

وأشار الرئيس الروسي، إلى أن "قطر تقوم بجهود كبيرة لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني وهناك مبادرات ولكن لا يزال يقع ضحايا".

وتابع بوتين: "أننا نرى ضرورة الحل الدائم عبر تطبيق قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة وحل الدولتين، وأعني إقامة دولة فلسطين".

كما شدد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، على أن "التعاون مستمر بين الدولتين خاصة في القضايا الساخنة في المنطقة، القضية المأساوية التي نشهدها في غزة والقتل اليومي يجب أن يتوقف"، مذكرا "أننا توصلنا إلى اتفاق قبل عدة أشهر ولكن مع الأسف إسرائيل لم تلتزم به".

وعلى الصعيد السوري، أكد الشيخ تميم بن حمد حرص الرئيس السوري أحمد الشرع الذي تحدث معه قبل عدة أيام، على بناء علاقة مع روسيا تقوم على "الاحترام ومصالح الشعبين".

ودعا أمير قطر، روسيا لدعم سوريا التي تمر بمرحلة "دقيقة وحساسة"، في توجهها نحو الحفاظ على وحدة الأراضي والسلم الأهلي، فيما أكد بوتين استعداد موسكو لبذل كل ما بوسعها لضمان سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقلالها، كما اقترح أيضا بحث مسألة تقديم المساعدات لسوريا، بما فيها المساعدات الإنسانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.