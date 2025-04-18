الشرع ليس الأول.. شخصيات مثيرة للجدل اختارتها مجلة التايم ضمن الأكثر تأثيرًا في العالم.. أبرزهم جوزيف ستالين نيكيتا خروتشوف.. وأدولف هتلر «بالقائمة»

في واقعة ليست بالجديدة على مجلة التايم لتكريم للشخصيات الأكثر تأثيرًا في العالم بل المثيرة للجدل، أدرجت المجلة الرئيس السوري أحمد الشرع ضمن الشخصيات الأكثر تأثيرًا لعام 2025.

وظهر الشرع في قائمة تضم أبرز القادة العالميين، ووصف تقرير المجلة الرئيس السوري بأنه شخصية محورية في التحولات السياسية الأخيرة في البلاد، قائلة إنه قاد تحالفا مسلحا للإطاحة بنظام بشار الأسد، وسعى لتوحيد الفصائل تحت راية واحدة، ونجح في كسب دعم أنقرة.

ووقع اختيار التايم على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك.

وينبغي أن يكون لحامل لقب "شخصية العام" تأثير واضح على أحداث العام، بل إن بعض الأشخاص أو الزعماء ظهروا على غلاف التايم أكثر من مرة لطغيانهم على أحداث العام أو لإثارة الجدل حولهم، مثل الرئيس السابق باراك أوباما، وأدولف هتلر، وجوزيف ستالين، وجورج مارشال، وونستون تشرشل وغيرهم.

أدولف هتلر: 1938



فقبل سابق ظهر هتلر على غلاف مجلة تايم الأمريكية في سبتمبر 1938، عندما كانت أوروبا على شفا الحرب، طالب أدولف هتلر، زعيم ألمانيا النازية، بمنح بلاده الأجزاء الناطقة بالألمانية من تشيكوسلوفاكيا المجاورة.

وبعد إعلام القوى الغربية برغبته، قام في وقت لاحق بغزو منطقة السوديت، مع عجز تشيكوسلوفاكيا إلى حد كبير عن إيقافه.

ورغم ذلك، قررت مجلة تايم في ذلك العام وضع أدولف هتلر على غلافها.

وكتبت مجلة تايم: “حصد فوهرر الشعب الألماني، والقائد الأعلى للجيش الألماني والقوات البحرية والجوية، ومستشار الرايخ الثالث، أدولف هتلر، ثمار السياسة الخارجية الجريئة التي اتبعها لخمس سنوات ونصف، مزق هتلر معاهدة فرساي إلى أشلاء، وأعاد تسليح ألمانيا قدر استطاعته، وسرق النمسا أمام أعين عالم مرعوب وعاجز على ما يبدو”.

وفي العام التالي، عام 1939، شن هتلر حربًا على أوروبا اجتاحت العالم بأسره على مدى السنوات الست التالية.

جوزيف ستالين: 1939 و1942.

وفي عام 1939، حرصا على تجنب غضب ألمانيا النازية، وقع جوزيف ستالين، زعيم الاتحاد السوفياتي، اتفاق عدم اعتداء مع هتلر.

ورغم الاعتقاد بأن هذه الاتفاقية أنقذت أوروبا من الحرب، إلا أنها سمحت للسوفيات بغزو بولندا دون أي تداعيات من ألمانيا.

وفي ذلك العام كما كان الحال في عام 1942، قررت مجلة تايم اختيار ستالين كشخصية العام.

كان ستالين أحد أكثر قادة الاتحاد السوفياتي قسوة، ففي عام 2011 خلص بحث تاريخي استغرق 20 عاما في أرشيفات دول أوروبا الشرقية، زعم المؤرخ تيموثي شنايدر أن ستالين قتل عمدا ستة ملايين خلال مناصبه المختلفة في السلطة من عام 1922 إلى عام 1952.

وتبريرا لإعلانه شخصية العام كتبت مجلة تايم في أوائل عام 1943: “كان عام 1942 عام الدم والقوة. الرجل الذي يعني اسمه الفولاذ باللغة الروسية، كان يعلم تماما مدى اقتراب روسيا من الهزيمة في عام 1942، لكنه نجح في قيادة الاتحاد السوفياتي إلى النصر”.

نيكيتا خروتشوف: 1957

عندما توفي ستالين في عام 1953، اختار الاتحاد السوفيتي على نحو غير متوقع نيكيتا خروتشوف.

وقدم خروتشوف ما أصبح يعرف باسم "ذوبان الجليد"، وهي فترة من التحرير النسبي سمحت إلى حد ما بالأفلام والكتب والفن والموسيقى الأجنبية.

تغيرت قواعد الرقابة السوفيتية، وعاد الكتاب والملحنون المحظورون سابقًا إلى سابق عهدهم، ما دفع مجلة التايم عام 1957، إلى منحه لقب شخصية العام.

وكان خروتشوف بمثابة شوكة في خاصرة الولايات المتحدة، وفي ذلك العام بالذات أدخل واشنطن في حالة من الجنون بعد أن أطلق السوفيت بنجاح قمرهم الاصطناعي سبوتنيك، ليبدأ سباق الفضاء.

وبعد بضع سنوات، في عام 1962، أشرف على أزمة الصواريخ الكوبية، التي جعلت العالم أقرب ما يكون إلى حرب نووية شاملة.

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