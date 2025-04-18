أحمد الشرع يستقبل الرئيس الفلسطيني في دمشق

ذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا” اليوم الجمعة، أن الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني استقبلا الرئيس الفلسطيني محمود عباس والوفد المرافق له في قصر الشعب بدمشق.

زيارة الرئيس الفلسطيني إلى سوريا

يأتي ذلك بعدما منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الرئيس محمود عباس أبومازن من المغادرة إلى سوريا، ولكنها تراجعت عن قرارها بعد اتصالات وضغوط من قوى دولية وإقليمية.

وأمس الخميس كشفت مصادر فلسطينية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت سفر الرئيس محمود عباس أبو مازن، إلى سوريا، وفق الزيارة المعلن عنها مسبقا والمقرر لها اليوم الجمعة.

إسرائيل تمنع محمود عباس من مغادرة رام الله

وقال مسئولون فلسطينيون لموقع "الشرق نيوز" السعودي، إن السلطات الإسرائيلية تمنع سفر الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى سوريا.

وأكدت المصادر، أن سلطات الاحتلال لم تمنع الموافقة لمروحيتين أردنيتين بالوصول إلى رام الله، لنقل الرئيس عباس وفريقه إلى الأردن حيث كان من المقرر أن يزور سوريا الجمعة، ويلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع.

إسرائيل ترفض الإذن لطائرات أردنية تنقل محمود عباس

وأشارت المصادر، إلى إجراء اتصالات مكثفة تجري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لمنح الموافقة للطائرات الأردنية بالوصول إلى رام الله، مقر إقامة الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن.

ووفق جدول زيارة عباس إلى سوريا، كان من المقرر أن تصل المروحيتان الأردنيتان إلى رام الله عند الثانية من بعد ظهر الخميس، بتوقيت القدس، لكن، على غير العادة، لم تعطِ إسرائيل الموافقة للسماح بتحليق الطائرات الأردنية.

ووفق المعتاد يتنقل الرئيس محمود عباس، خلال زياراته الخارجية بمروحية أردنية من رام الله إلى العاصمة الأردنية "عمان"، ومن هناك يستقل طائرة الرئاسة إلى الدول الأخرى.

ويعتقد مسئولون فلسطينيون، أن سلطات الاحتلال تعيق زيارة عباس إلى سوريا، لأسباب سياسية، علما أنها المرة الأولى التي تفعل فيها ذلك مع الرئيس الفلسطيني، على عكس تكرار الأمر مع الرئيس الراحل ياسر عرفات.

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