الغارة الثانية خلال ساعات، مسيرة إسرائيلية تقصف سيارة في بلدة بريقع جنوبي لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأحد، بأن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة بريقع جنوبي لبنان.

غارات إسرائيلية تستهدف جنوب لبنان

وشنت طائرات الاحتلال غارة جوية على بلدة حولا بالجنوب.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفادت وسائل إعلام لبنانية باستهداف مسيرة إسرائيلية سيارة في بلدة كوثرية السياد جنوبي لبنان.

غارة إسرائيلية على لبنان

ويأتي ذلك ضمن سلسلة من خروقات جيش الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، بحجة نزع سلاح حزب الله.

ورفض حزب الله اللبناني تسليم سلاحه، وذلك وفقا لما صرح به الأمين العام للحزب نعيم قاسم.

وفي هذا السياق، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الأحد، خلال مشاركته بقداس عيد الفصح في الصرح البطريركي الماروني في بكركي: حصر السلاح بيد الدولة سيتم تنفيذه ولكننا ننتظر الظروف لتحديد كيفية التنفيذ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.