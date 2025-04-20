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خارج الحدود

الغارة الثانية خلال ساعات، مسيرة إسرائيلية تقصف سيارة في بلدة بريقع جنوبي لبنان

غارات إسرائيلية على
غارات إسرائيلية على لبنان، فيتو

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأحد، بأن  طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة بريقع جنوبي لبنان.

غارات إسرائيلية تستهدف جنوب لبنان 

وشنت طائرات الاحتلال غارة جوية على بلدة حولا بالجنوب.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفادت وسائل إعلام لبنانية باستهداف مسيرة إسرائيلية سيارة في بلدة كوثرية السياد جنوبي لبنان

غارة إسرائيلية على لبنان 

ويأتي ذلك ضمن سلسلة من خروقات جيش الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، بحجة نزع سلاح حزب الله. 

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مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة جنوبي لبنان

ورفض حزب الله اللبناني تسليم سلاحه، وذلك وفقا لما صرح به الأمين العام للحزب نعيم قاسم. 

وفي هذا السياق، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الأحد، خلال مشاركته بقداس عيد الفصح في الصرح البطريركي الماروني في بكركي: حصر السلاح بيد الدولة سيتم تنفيذه ولكننا ننتظر الظروف لتحديد كيفية التنفيذ. 

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