قال أمين عام حزب الله اللبناني، نعيم قاسم، اليوم الجمعة، إن اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل فقط بجنوب الليطاني، مهددا أطرافا في لبنان تطالب بنزع سلاح حزب الله



حزب الله يرفض تسليم سلاحه للدولة اللبنانية



وأضاف نعيم قاسم: لن نسمح لأي أحد بنزع سلاحنا وسنواجه من يطلب ذلك، معلنا رفض حزب الله تسليم سلاحه للدولة اللبنانية .

وفي وقت سابق قال ‏الرئيس اللبناني جوزيف عون، إن جماعة حزب الله أبدت مرونة بشأن مسألة السلاح.

وأضاف الرئيس اللبناني جوزيف عون، إن ‌سحب سلاح حزب الله يتم عبر الحوار، مشيرا إلى العمل سيبدأ قريبا على صياغة استراتيجية الأمن الوطني، التي تنبثق منها استراتيجية الدفاع الوطني.

بقاء إسرائيل في النقاط الخمس التي احتلتها

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، أكد الرئيس اللبناني، أن لبنان ملتزم بتنفيذ الإصلاحات وبالقرار 1701 بشكل كامل، معتبرا أن بقاء إسرائيل في النقاط الخمس التي احتلتها لن يكون مفيدا للبنان ويعقد الوضع أكثر.

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