الأحد 20 أبريل 2025
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خارج الحدود

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة جنوبي لبنان

غارة إسرائيلية على
غارة إسرائيلية على لبنان، فيتو

أفادت وسائل إعلام لبنانية اليوم الأحد،  باستهداف مسيرة إسرائيلية سيارة في بلدة كوثرية السياد جنوبي لبنان. 

غارة إسرائيلية على لبنان 

ويأتي ذلك ضمن سلسلة من خروقات جيش الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، بحجة نزع سلاح حزب الله. 

ورفض حزب الله اللبناني تسليم سلاحه، وذلك وفقا لما صرح به الأمين العام للحزب نعيم قاسم. 

وفي هذا السياق قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الأحد، خلال مشاركته بقداس عيد الفصح في الصرح البطريركي الماروني في بكركي: حصر السلاح بيد الدولة سيتم تنفيذه ولكننا ننتظر الظروف لتحديد كيفية التنفيذ. 

مصير سلاح حزب الله 

وأضاف  جوزيف عون، إن اللبنانيين لا يريدون الحرب، مشددا على ضرورة حصر حمل السلاح بالجيش، ومشيرا إلى أن سلاح "حزب الله" موضوع خلافي يحل عبر التواصل مع المعنيين.

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حزب الله يرفض تسليم سلاحه للدولة اللبنانية

عون عن سلاح "حزب الله": القرار اتخذ

وتابع  "سلاح حزب الله موضوع خلافي، لا يقارب عبر الإعلام إنما بالتواصل مع المعنيين بطريقة هادفة"، مضيفا: "عندما تحدثت عن السلاح في خطاب القسم لم أقله لكي أقوله والقرار اتخذ".

وأكد  عون أن "اللبنانيين لا يريدون الحرب ويجب أن تكون قواتنا المسلحة مسؤولة عن حمل السلاح، فهي الوحيدة المسؤولة عن سيادة لبنان واستقلاله".

وأكد عون أن "".

وأوضح  الرئيس اللبناني اعتماد الحوار نهجا لمعالجة أي خلاف والحرص على مقاربته بطريقة توافقية بعيدا عن التصادم.

ودعا الرئيس عون إلى "معالجة الموضوع بروية ومسؤولية لأنه موضوع أساسي للحفاظ على السلم الأهلي"، مؤكدا أنه "سيتحمل مسؤولية هذا الموضوع بالتعاون مع الحكومة".

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حزب الله الرئيس اللبناني عيد الفصح لبنان جيش الاحتلال

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