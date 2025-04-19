البيت الأبيض يخطط لعقد اجتماع جديد بين ويتكوف وممثلين روس

ذكرت شبكة "CNN" في تقرير لها اليوم السبت، نقلا عن مصدر من البيت الأبيض، أن الإدارة الأمريكية تخطط لعقد اجتماع ثان بين المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وممثلين روس.

البيت الأبيض يخطط لتنظيم اجتماع ثان بين ويتكوف وممثلين روس



وجاء في تقرير شبكة "سي إن إن" أن الهدف من الاجتماع هو إقناع موسكو بالموافقة على خطة البيت الأبيض لحل النزاع الأوكراني، والتي تتضمن اعتراف الولايات المتحدة بسيادة روسيا على شبه جزيرة القرم، كجزء من مقترح أمريكي لإنهاء النزاع، حسب الشبكة.



وأضاف المصدر لـ"سي إن إن" بأن المقترح سيرسي أيضا وقفا لإطلاق النار على طول خطوط المواجهة، مشيرا إلى أنه تم إطلاع الأوروبيين والأوكرانيين على إطار العمل في باريس، كما تم إبلاغ موسكو به في اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ماركو روبيو ونظيره الروسي سيرجي لافروف.

وأشار مصدر الشبكة الإعلامية الأمريكية إلى وجود بنود لا تزال بحاجة إلى استكمال، مضيفا أن واشنطن ستعمل على استكمالها مع الأوروبيين والأوكرانيين في لندن خلال الأسبوع المقبل.

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