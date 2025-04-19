روسيا تعلن إسقاط 151 مسيرة أوكرانية

قالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 151 مسيرة أوكرانية أمس.

وأضافت الدفاع الروسية اليوم السبت: قواتنا قصفت مستودعات ذخائر ومعدات عسكرية وتقنية أوكرانية خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتابعت الدفاع الروسية: قواتنا سيطرت على بلدة شيفتشينكو في مقاطعة دونيتسك.

زيلينسكي يتهم الصين بمساعدة روسيا في تصنيع صواريخ إسكندر

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمس الجمعة، إن شركات صينية تساهم بإنتاج صواريخ إسكندر الروسية.

وأضاف زيلينسكي في حديثه: فرضنا عقوبات ضد شركات صينية على صلة بصناعة صواريخ إسكندر الروسية

واتهم الرئيس الأوكراني الصين بمساعدة روسيا في صناعة أسلحة فتاكة خلال الحرب على أوكرانيا، وهذا ما رفضته السلطات الصينية.

الصين ترد على زيلينسكي

وأكدت الصين، الجمعة، أنها لم تزود روسيا بأسلحة فتاكة في الحرب في أوكرانيا، رافضة اتهامات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي بهذا الشأن.

وقال الناطق باسم الخارجية الصينية لين جيان: "لم تزود الصين أسلحة فتاكة يوما إلى أي طرف في النزاع وتفرض رقابة صارمة على المواد ذات الاستخدام المزدوج" أي المدني والعسكري سواء.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الدوري: "يدرك الطرف الأوكراني ذلك تماما وذكرت علنا أن معظم قطع غيار الأسلحة التي تستوردها روسيا تأتي من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى".

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