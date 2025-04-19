الاحتلال الإسرائيلي يصدر قرارًا بإغلاق 6 مدارس تابعة للأونروا في القدس

ذكرت قناة «القاهرة الاخبارية»، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت قرارا بإغلاق 6 مدارس تابعة لوكالة أونروا في مدينة القدس المحتلة خلال 30 يوما.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، بورود أنباء عن حدث أمني خطير في قطاع غزة ومروحيات تنقل مصابين.

كتائب القسام تستهدف 3 جرافات إسرائيلية جنوب غزة

وأمس، أعلنت كتائب القسام استهداف 3 جرافات عسكرية إسرائيلية في منطقة قيزان النجار جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي

وأفادت مصادر طبية في غزة، بارتفاع عدد شهداء الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في القطاع منذ فجر اليوم لـ 39 فلسطينيا.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة في غز,ة إنها سجلت 1691 شهيدا و4464 مصابا منذ 18 مارس الماضي.

وأكدت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 51,065 شهيدا و116,505 مصابين منذ 7 أكتوبر 2023.

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