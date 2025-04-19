السبت 19 أبريل 2025
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خارج الحدود

ارتفاع حصيلة شهداء غزة منذ فجر اليوم لـ 39 فلسطينيا

غزة، فيتو
غزة، فيتو

 أفادت مصادر طبية في غزة، بارتفاع عدد شهداء الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في القطاع  منذ فجر اليوم لـ 39 فلسطينيا.

 

الضروريات الأساسية للبقاء على قيد الحياة

 وقالت المفوضية الأممية للشئون الإنسانية، اليوم السبت، إن غزة تختنق وما يحدث فيها حرمان متعمد ومقصود.

وأضافت المفوضية الأممية للشؤون الإنسانية: "الناس في غزة حرموا من الضروريات الأساسية للبقاء على قيد الحياة.. أكثر من 50 يوما لا شيء دخل القطاع من غذاء أو وقود أو إمدادات صحية أو تجارية".

وتابعت المفوضية الأممية للشؤون الإنسانية: المستشفيات والمراكز الصحية تعاني نقصا حادا في الإمدادات.

 

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي

وقالت وزارة الصحة في غزإنها سجلت 1691 شهيدا و4464 مصابا منذ 18 مارس الماضي.

وأكدت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 51,065 شهيدا و116,505 مصابين منذ 7 أكتوبر 2023.

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