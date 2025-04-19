طهران تعلن موعد المحادثات الإيرانية الأمريكية في روما

أعلن التلفزيون الإيراني، اليوم السبت، أن المحادثات الإيرانية الأمريكية في روما ستبدأ قبل ظهر اليوم.

ووصل الوفد الإيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي إلى روما للمشاركة في محادثات جديدة مع الولايات المتحدة بوساطة عُمانية بشأن ملف طهران النووي، وفق مشاهد بثها التلفزيون الرسمي الإيراني صباح اليوم السبت.

وظهر عراقجي في المشاهد وهو ينزل ليلا من طائرة رسمية إيرانية في روما، حيث يقود جولة ثانية من المحادثات غير المباشرة مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

وتبدأ اليوم في روما جولة ثانية من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة لحل خلافهما القائم منذ عقود بشأن أهداف طهران النووية، وذلك في ظل تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشن عمل عسكري إذا باءت الجهود الدبلوماسية بالفشل.

يدور التفاوض بين عراقجي وويتكوف بشكل غير مباشر عبر وسطاء من عُمان، بعد أسبوع من جولة أولى في مسقط وصفها الجانبان بأنها بناءة.

تسعى طهران إلى تقليص التوقعات بإمكانية التوصل إلى اتفاق سريع، بعد أن تكهن بعض المسؤولين الإيرانيين بإمكانية رفع العقوبات قريبا. وقال المرشد الإيراني علي خامنئي الأسبوع الماضي إنه «ليس متفائلا ولا متشائما بشكل مفرط».

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