استهدفت مطار بن جوريون وحاملتي طائرات أمريكيتين، الحوثيون يعلنون عن 3 عمليات متزامنة

قالت جماعة الحوثـي، في بيان لها اليوم الجمعة، إنها نفذت 3 عمليات عسكرية استهدفت موقعا عسكريا في محيط مطار بن جوريون، وحاملتي الطائرات الأمريكيتين ترومان وفينسون والقطع الحربيةَ التابعةَ لهما.

هجوم حوثي جديد يستهدف مطار بن جوريون

وتوعدت جماعة الحوثي في بيانها بمزيد من العمليات، في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة الأمريكية غاراتها على اليمن.

وذكرت وسائل إعلام عبرية اليوم الجمعة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ في تطبيق نظام جديد للتحذير من الصواريخ القادمة من اليمن، يمنح الإسرائيليين وقتا للاستعداد والتوجه إلى الملاجئ.

جيش الاحتلال يبدأ في تطبيق نظام جديد للتحذير من الصواريخ القادمة من اليمن

ومن المقرر أن يقوم النظام الجديد بتحذير الإسرائيليين من إطلاق صواريخ من اليمن، قبل إطلاق صفارات الإنذار وذلك عبر نظام داخلي، وفق تصريح مكتوب لجيش الاحتلال الإسرائيلي، صدر الخميس.

وفي السياق ذاته، أفادت صحيفة معاريف العبرية، بأنه تم اختبار النظام الجديد، صباح اليوم عند رصد إطلاق صاروخ من اليمن، موضحة أنه تم رصد الصاروخ أثناء إطلاقه، وقامت قيادة الجبهة الداخلية بتفعيل حالة التأهب الأولية (في إشارة لنظام التحذير الجديد).

وأشارت صحيفة معاريف إلى أنه بعد مرور 5 دقائق فقط على رصد إطلاق الصاروخ وتفعيل النظام الجديد، انطلقت صفارات الإنذار في مناطق واسعة من البلاد، على حد قولها.



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