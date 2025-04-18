دوي انفجارات في تل أبيب جراء صاروخ أطلق من اليمن

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، أن سلاح الجو التابع له، اعترض صاروخًا أطلق من اليمن.



ولفتت الإذاعة الإسرائيلية إلى أن صفارات الإنذار دوت في مناطق واسعة في إسرائيل، وقد أصدرت الجبهة الداخلية أوامر للمواطنين بالبقاء 10 دقائق في الملاجئ.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن دوي انفجارات سمع في منطقة تل أبيب الكبرى وغرب الضفة الغربية وجبال غرب القدس.

ولم تعلن جماعة الحوثي حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم الصاروخي، لكنها الجهة التي اعتادت إطلاق صواريخ باتجاه تل أبيب والقدس.

وكانت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أعلنت، ليل الخميس، مقتل 38 شخصًا وإصابة أكثر من 102 آخرين، جراء القصف الأمريكي على ميناء رأس عيسى النفطي غربي اليمن.

وأوضحت أن الدفاع المدني وفرق الإنقاذ تعمل على إسعاف الجرحى وإخماد الحرائق في الميناء.

وقالت وسائل إعلام حوثية إن القتلى والمصابين موظفون وعمال بالميناء.

وفي وقت سابق من الخميس، أعلن الجيش الأمريكي أن قواته دمرت ميناء رأس عيسى، وذلك في إطار قطع الإمداد والتمويل عن جماعة الحوثي الموالية لإيران.

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