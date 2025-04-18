الجمعة 18 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

دوي انفجارات في تل أبيب جراء صاروخ أطلق من اليمن

دوي انفجارات في تل
دوي انفجارات في تل أبيب، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، أن سلاح الجو التابع له، اعترض صاروخًا أطلق من اليمن.
 

ولفتت الإذاعة الإسرائيلية إلى أن صفارات الإنذار دوت في مناطق واسعة في إسرائيل، وقد أصدرت الجبهة الداخلية أوامر للمواطنين بالبقاء 10 دقائق في الملاجئ.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن دوي انفجارات سمع في منطقة تل أبيب الكبرى وغرب الضفة الغربية وجبال غرب القدس.

ولم تعلن جماعة الحوثي حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم الصاروخي، لكنها الجهة التي اعتادت إطلاق صواريخ باتجاه تل أبيب والقدس.

وكانت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أعلنت، ليل الخميس، مقتل 38 شخصًا وإصابة أكثر من 102 آخرين، جراء القصف الأمريكي على ميناء رأس عيسى النفطي غربي اليمن.

وأوضحت أن الدفاع المدني وفرق الإنقاذ تعمل على إسعاف الجرحى وإخماد الحرائق في الميناء.

وقالت وسائل إعلام حوثية إن القتلى والمصابين موظفون وعمال بالميناء.

وفي وقت سابق من الخميس، أعلن الجيش الأمريكي أن قواته دمرت ميناء رأس عيسى، وذلك في إطار قطع الإمداد والتمويل عن جماعة الحوثي الموالية لإيران.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جيش الإحتلال الإسرائيلي اعترض صاروخ الاذاعة الاسرائيلية دوي انفجارات تل أبيب الكبرى الضفة الغربية جماعة الحوثى ميناء رأس عيسى النفطي القصف الأمريكي الجيش الأمريكي
ads

الأكثر قراءة

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، البلطي والبوري يصدمان المصريين وانخفاض كبير في 7 أصناف

بعد إثارته الجدل، سر لغز منشور حمادة هلال الغريب "مش مرتاح"

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 18 أبريل 2025 والقنوات الناقلة

بتخفيضات تصل إلى 20%، أسعار الفسيخ والرنجة المدخنة والأسماك المملحة قبل شم النسيم

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، تراجع الخوخ 10 جنيهات والمستورد مش على "قد الإيد"

دوي انفجارات في تل أبيب جراء صاروخ أطلق من اليمن

ياريتك فاهمني وهو أنت مين، أنغام تتألق في حفلها بالسعودية بكوكتيل من أقوى أغانيها (فيديو)

زامبروتا يعلن إصابته بمرض نادر "قد يضطره إلى استئصال ساقيه"

خدمات

المزيد

أسعار السلك الألومنيوم 9 مم يسجل 150 ألف جنيه

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 17-4-2025 في الأسواق

سعر طن القصدير اليوم الخميس 17 أبريل 2025

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بسبب وصفة سم النحل.. نهاية غير متوقعة لطبيب الترندات جودة عواد (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 18 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 18 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 18 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية