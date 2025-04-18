الجمعة 18 أبريل 2025
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خارج الحدود

إعلام حوثي: غارات أمريكية تستهدف صنعاء بقنابل شديدة الانفجار

غارات أمريكية على
غارات أمريكية على اليمن، فيتو

ذكرت وسائل إعلام تابعة لـ جماعة الحوثي، اليوم الجمعة، أن عدوانا أمريكيا استهدف العاصمة اليمنية صنعاء بقنابل شديدة الانفجار.

هجوم أمريكي جديد يستهدف صنعاء 

يأتي ذلك بعد القصف الأمريكي لمنشأة رأس عيسى النفطي الذي تسبب في استشهاد وإصابة العشرات من اليمنيين.

وفي هذا السياق، ذكرت وسائل إعلام تابعة لـ جماعة الحوثي، اليوم الجمعة، أن عدد ضحايا استهداف القصف الأمريكي لمنشأة رأس عيسى إلى 80 شهيدا و150 جريحا.

ضحايا الغارات الأمريكية على منشأة رأس عيسى 

وعرضت قناة "المسيرة" اليمنية، مشاهد للجرحى الذين يتلقون العلاج بالمستشفيات، وقد تعرضوا لحروق كبيرة في الأطراف.

غارات أمريكية على مواقع للحوثيين 

وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت سقوط قتلى وجرحى إثر غارات أمريكية استهدفت ميناء رأس عيسى بمديرية الصليف في الحديدة غرب البلاد.

ومن جهتها، أعلنت واشنطن أمس الخميس تدمير منصة وقود في ميناء رأس عيسى الذي يسيطر عليه الحوثيون لقطع الإمداد والتموين عن الجماعة.

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صنعاء جماعة الحوثى اليمن

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