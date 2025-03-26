عادات خاطئة تجنبيها مع طفلك عند تناول الطعام

تهتم كل أم بأطفالها من حيث التغذية السليمة والنوم المنتظم وذلك حفاظا على مناعتهم ونموهم بشكل صحى وبدون أى مشكلات.

وتغذية الطفل يجب أن تضمن الخضروات والفاكهة الطازجة ومنتجات الألبان والبقول مع شرب الماء الوفير والسوائل الدافئة.

عادات خاطئة يجب تجنبها مع الطفل عند تناول الطعام

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن هناك عادات خاطئة يجب تجنبها مع الطفل عند تناول الطعام، منها:-

النوم مباشرةً بعد تناول الطعام، لأنه يبطئ عملية الهضم، ويسبب ارتجاع معدي وحموضة، والأفضل الانتظار ساعتين قبل النوم.

شرب المياه مباشرة بعد الأكل، يخفف العصارات الهاضمة ويسبب عسر هضم وانتفاخ، والأفضل الانتظار 30 دقيقة قبل أن يشرب الطفل.

تناول الفواكه بعد الأكل مباشرة، فهى تتخمر في المعدة وتسبب انتفاخ وغازات، وتبطئ امتصاص العناصر الغذائية، والأفضل أكلها قبل الأكل أو بعده بساعتين.

الاستحمام بعد الأكل، فهو يقلل تدفق الدم للمعدة، ويسبب بطء في الهضم وشعور بالخمول، والأفضل الانتظار 30-60 دقيقة.

ممارسة الرياضة العنيفة، وتسبب مغص وارتجاع، وتؤثر على الهضم وتقلل الامتصاص، والأفضل ممارسة رياضة المشي بهدوء بعد الأكل بساعة.

شرب الشاي أو القهوة بعد الأكل مباشرة، فهو يقلل امتصاص الحديد ويسبب أنيميا، ويسبب اضطرابات في المعدة، والأفضل الانتظار ساعة على الأقل.

شد الحزام أو ارتداء ملابس ضيقة، ويضغط على المعدة ويسبب ارتجاع وألم، كما يبطّئ عملية الهضم، والأفضل يرتدي ملابس مريحة بعد الأكل

تغذية الطفل

نصائح مهمة تحمى طفلك من الأمراض المعدية في المدارس

وهناك عدة نصائح يجب اتباعها لحماية الطفل من الأمراض المعدية في المدارس، منها:

التأكد من الحصول على جميع التطعيمات، ويعد الحصول على لقاح الانفلونزا وتحصينات الأمراض الأخرى أحد أفضل الطرق التي يمكنك القيام بها لحماية الطفل من انتشار الأمراض المعدية.

غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بصورة منتظمة ومتكررة وتذكير الأطفال بأهمية غسل اليدين خاصةً مع بدء العام الدراسي الجديد، من أهم الطرق لمنع انتشار الأمراض والعدوى، وتعليمهم كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح بعد استعمال المرحاض والعطس والرشح والسعال وقبل الأكل، وهذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض ومن ثم نقل العدوى إلى الآخرين.

تشجيع الطفل على تجنب الاتصال الوثيق مع الطلاب المرضى أو مشاركتهم الأدوات.

تعليم الطفل بأن يقوم بتغطية فمه وأنفه عند السعال أو العطس، وأن يقوم بذلك في منديل ورقي ومن ثم يرميه، وإذا لم يكن من الممكن الوصول إلى منديل في الوقت المناسب، عليه أن يسعل أو يعطس في ثنية ذراعه.

تعليم الطفل أيضا أن يبقي يديه بعيدتين عن عينيه وأنفه وفمه، لأن الجراثيم تنتشر بهذه الطريقة، ما يحميه من الإصابة بالأمراض المعدية.

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