الخميس 03 أبريل 2025
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صحة ومرأة

نصائح لزيادة التركيز عند الأطفال وتحسين أدائهم الدراسي

تركيز الأطفال
تركيز الأطفال

 بعد انتهاء عيد الفطر المبارك، تحرص الأمهات على الانتباه لمذاكرة الأبناء لاقتراب امتحانات نهاية الفصل الدراسي، وذلك لمساعدتهم على التفوق.

وتهتم الأمهات بتقديم التغذية اللازمة التى تساعد الطفل على التركيز هذا بجانب تهيئة المنزل إلى جو المذاكرة.

 

نصائح لزيادة التركيز عند الأطفال 

ويقدم الدكتور أيمن عوض أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، نصائح مهمة لزيادة التركيز للأطفال وتحسين الأداء الدراسي، منها:- 

  • تقليل المشتتات مثل التلفزيون والهواتف الذكية.
  • تشجيع الأطفال على ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية.
  • النوم بشكل كافي مع النوم مبكرا، وممنوع السهر.
  • تناول غذاء صحي متوازن مع الاهتمام والأسماك والبيض والمكسرات.
  • عمل تحليل صورة دم كامله ومخزون حديد وعلاج الانيميا لو وجد.

وبشكل عام يجب الاهتمام بتغذية الطفل بشكل صحى حيث تقديم جميع العناصر الغذائية له مع الاهتمام بتناول الأسماك والمكسرات والبيض بشكل مستمر لتحسين ذاكرتهم ورفع معدلات الذكاء.

تركيز الأطفال 
تركيز الأطفال 

نصائح مهمة تحمى طفلك من الأمراض المعدية في المدارس 

وهناك عدة نصائح يجب اتباعها لحماية الطفل من الأمراض المعدية في المدارس، منها:

  • التأكد من الحصول على جميع التطعيمات، ويعد الحصول على لقاح الانفلونزا وتحصينات الأمراض الأخرى أحد أفضل الطرق التي يمكنك القيام بها لحماية الطفل من انتشار الأمراض المعدية.
  • غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بصورة منتظمة ومتكررة وتذكير الأطفال بأهمية غسل اليدين خاصةً مع بدء العام الدراسي الجديد،  من أهم الطرق لمنع انتشار الأمراض والعدوى، وتعليمهم كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح بعد استعمال المرحاض والعطس والرشح والسعال وقبل الأكل، وهذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض ومن ثم نقل العدوى إلى الآخرين.
  • تشجيع الطفل على تجنب الاتصال الوثيق مع الطلاب المرضى أو مشاركتهم الأدوات.
  • تعليم الطفل بأن يقوم بتغطية فمه وأنفه عند السعال أو العطس، وأن يقوم بذلك في منديل ورقي ومن ثم يرميه، وإذا لم يكن من الممكن الوصول إلى منديل في الوقت المناسب، عليه أن يسعل أو يعطس في ثنية ذراعه.
  • تعليم الطفل أيضا أن يبقي يديه بعيدتين عن عينيه وأنفه وفمه، لأن الجراثيم تنتشر بهذه الطريقة، ما يحميه من الإصابة بالأمراض المعدية.
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