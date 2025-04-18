وزير الخارجية الإيراني: روسيا شريك استراتيجي مهم لإيران

أكد وزير الخارجية الإيراني أن روسيا شريك استراتيجي مهم لإيران، لافتا إلي أن مواقف البلدين اليوم أكثر تقاربا مما كانت عليه سابقا.

وتابع: عقدت أمس لقاء بناء مع الرئيس الروسي وسلمته رسالة من المرشد الإيراني.

ومنذ قليل، قال وزير الخارجية الإيراني إن القوات المسلحة الإيرانية على أتم الاستعداد والقوة للتصدي لأي هجوم.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني، بحسب قناة «القاهرة الإخبارية»: إمكاناتنا العسكرية مصممة للدفاع عن بلادنا فقط ولا نشكل أي تهديد للمنطقة.

ترامب: أي خيار آخر مع إيران غير السلام سيكون سيئا جدا

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، أمس الخميس:" إن أي خيار آخر مع إيران غير السلام سيكون سيئا جدا".

وأضاف ترامب: "نجري مفاوضات جيدة مع دول عدة بشأن الرسوم الجمركية وهي تريد التوصل لاتفاقات وخياري الأول مع إيران استمرار الحوار والتفاوض وأعمل على إصلاح ما أفسدته إدارة بايدن".

وعلق مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان الخميس، على تقرير أمريكي بشأن ضرب إيران، قائلا: أن تل أبيب لن تُتيح لطهران حيازة سلاح نووي، مشددا على أن الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل أخرت البرنامج الإيراني لمدة عقد.

مكتب نتنياهو يعلق على تقرير أمريكي بشأن ضرب إيران

وقال مكتب نتنياهو في بيانه: يقود رئيس الوزراء الإسرائيلي منذ أكثر من عقد الحملة العالمية ضد البرنامج النووي الإيراني، حتى عندما كان هناك من يستهين بالتهديد ويصفه بدعاية سياسية ويصف رئيس الوزراء بالمصاب بجنون العظمة".

وأضاف أن نتنياهو قاد عددا لا يُحصى من العمليات العلنية والسرية ضد برنامج إيران النووي، وهي العمليات التي حالت دون امتلاك إيران لترسانة نووية حتى اليوم.

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