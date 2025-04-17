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خارج الحدود

ترامب يلمح لتوقيع اتفاق تجاري بين الصين وأمريكا ينهي أزمة الرسوم الجمركية

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

ألمح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم، إلى إمكانية توصل الولايات المتحدة لاتفاق تجاري مع الصين، بعد تصاعد أزمة الرسوم الجمركية المتبادلة بين واشنطن وبكين.

ترامب يتوقع التوصل لاتفاق تجاري مع الصين 

وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب: "سنتوصل إلى اتفاق تجاري جيد جدا مع الصين".

كما توقع ترامب إبرام صفقات تجارية قريبة، لكنه قال: "لسنا في عجلة من أمرنا".

ترامب يتحدث عن اتفاق تجاري مع أوروبا بنسبة 100%

واستطرد ترامب في سياق حديثه عن المفاوضات الجارية مع الدول بشأن الرسوم الجمركية، "سنتوصل إلى اتفاق تجاري مع أوروبا بنسبة 100%".

ويوم أمس الأربعاء، كشفت مذكرة رسمية صادرة عن البيت الأبيض، احتمالية رفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي يبلغ 245%، وذلك في ظل استمرار التوترات التجارية بين واشنطن وبكين.

 

وحسب ورقة الحقائق التي نشرها البيت الأبيض، بأن الصين تواجه الآن رسومًا جمركية تصل إلى 245% على الواردات إلى الولايات المتحدة، نتيجةً للإجراءات الانتقامية التي اتخذتها الحكومة الصينية.

البيت الأبيض: ترامب منفتح على التوصل لاتفاق بشأن الرسوم الجمركية والكرة في ملعب الصين

ترامب: لن يفلت أحد من الرسوم الجمركية وخاصة الصين

 

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