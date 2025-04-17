الخميس 17 أبريل 2025
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في زيارة غير عادية، وزير الدفاع السعودي يصل إيران (فيديو)

وصول وزير الدفاع
وصول وزير الدفاع السعودي لإيران، فيتو

كشفت مواقع إيرانية عن وصول وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان إلى العاصمة الإيرانية طهران، في زيارة وصفت بـ "التاريخية وغـير العـادية"، حيث قام وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان بزيارة، هي الأولى منذ عقد من الزمان، للعاصمة الإيرانية طهران.

سر زيارة وزير الدفاع السعودي لإيران

ووصل وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان آل سعود إلى طهران في زيارة رسمية، واستقبله رسميًا اللواء محمد باغري، رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية. 


وكشف موقع "إيران بالعربية" عن سر زيارة وزير الدفاع السعودي لإيران، فقال: “وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان والوفد المرافق له وصلوا للعاصمة الإيرانية طهران، في زيارة رسمية، اليوم، وسيعقد خلال الزيارة عددًا من اللقاءات؛ لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك”.

ووصفت "الصين بالعربية" زيارة وزير الدفاع السعودي للعاصمة الإيرانية طهران بالـ "غير عادية، حيث وصل وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان إلى العاصمة الايرانية طهران، في زيارة غير عادية ولأول مرة منذ عقد. تعمل المملكة العربية على إخماد بؤر النيران التي تريد إسرائيل إشعالها في المنطقة".

جولة جديدة منتظرة في المفاوضات الإيرانية الأمريكية

جدير بالذكر أن وسائل إعلام إيرانية أكدت أن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان سيزور العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الخميس، وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن الولايات المتحدة نقلت كمية كبيرة من الأسلحة إلى الاحتلال، مخصصة لحرب غزة ولهجوم محتمل على إيران إذا فشلت مفاوضاتها.


ويذكر أن الجولة الأولى من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران اختُتمت في مسقط السبت الماضي، برعاية سلطنة عُمان، حيث أشار الخبراء إلى أن النتائج كانت إيجابية.

وأشارت تقارير إعلامية غربية إلى أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، تبادلا عبارات المجاملة في حضور وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي لكن التفاصيل الدقيقة للمناقشات التي عُقدت بين الجانبين الإيراني والأمريكي، في العاصمة العمانية، ظلت طي الكتمان، وقد تم الاتفاق بين الجانبين على عقد جولة ثانية من المفاوضات، في 19 أبريل الجاري، لاستكمال مفاوضاتهما.

وبرغم أن اللقاء بين وزير خارجية إيران والمبعوث الأمريكي كان قصيرًا، لكن يُعدّ اتصالًا رمزيًا وغير مسبوق بين إيران وأمريكا، وأول تفاعل مباشر على هذا المستوى بين البلدين، منذ محادثات عام 2015، التي قادها آنذاك وزير خارجية إيران السابق محمد جواد ظريف، والمبعوث الأمريكي وجون كيري، والتي أسفرت عن خطة العمل الشاملة المشتركة، بشأن البرنامج النووي الإيراني، حسبما ذكر موقع صحيفة "لوموند" الفرنسية.

وكانت إيران قد اكتفت بالتصريح، في بيان رسمي، قائلة بأن هذه المحادثات "ستُعقد على نفس المستوى، وستستضيفها سلطنة عُمان أيضًا". 

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