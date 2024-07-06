بعد وفاة أحمد رفعت، أسباب التوقف المفاجئ لعضلة القلب

توفى صباح اليوم أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر، بشكل مفاجئ بعد تعرضه لتوقف عضلة القلب وتم نقله إلى المستشفى وتوفى به.

وفاة أحمد رفعت



وسيطرت حالة من الحزن بالوسط الرياضي بعد خبر وفاة لاعب الكرة أحمد رفعت حيث تماثل للشفاء بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها في مارس الماضي.

أسباب توقف عضلة القلب



وتستعرض فيتو في التقرير التالي أسباب توقف عضلة القلب وأهم الأعراض التي تسبق حدوثها.



وتوقف عضلة القلب المفاجئ أو السكتة القلبية هي الفقدان المفاجئ لوظيفة القلب لدى الإنسان وقد يكون قد تم تشخيص إصابته بمرض القلب وأحيانا لا يعرف المريض أنه مصاب بأمراض القلب.

أكدت الجمعية الأمريكية للقلب أن السكتة القلبية تسبب الوفاة في الحال إذا لم يتم اتخاذ الإسعافات الاولية وسرعة العلاج فورا دون تأخير.



وهناك اختلاف بين السكتة القلبية والأزمة القلبية ويمكن أن تسبب الأزمة القلبية السكتة القلبية، وتوقف عضلة القلب .

وتحدث النوبات القلبية بسبب انسداد يمنع تدفق الدم إلى القلب وهي مؤشر على موت أنسجة عضلة القلب بسبب فقدان إمدادات الدم.

كيف تحدث السكتة القلبية

وأكدت الجمعية الأمريكية للقلب انه تحدث السكتة القلبية عندما يتعطل النظام الكهربائي للقلب ويتوقف القلب عن النبض بشكل صحيح.

احمد رفعت

وفي السكتة القلبية، يمكن أن تسبب الموت بسرعة إلا إذا تم إجراء الإنعاش القلبي الرئوي، واستخدام جهاز إزالة الرجفان بصدم القلب واستعادة إيقاع القلب الطبيعي في غضون بضع دقائق.

وقد يكون سبب السكتة القلبية عدم انتظام ضربات القلب يسمى عدم انتظام ضربات القلب.



أهم أعراض السكتة القلبية



وتشمل أهم أعراض السكتة القلبية:

فقدان الوعي

توقف النبض

عدم القدرة على التنفس

وقبل حدوث السكتة القلبية قد يشعر الانسان بعدة أعراض منها:

التعب الشديد

الدوار، أو الضعف

ضيق التنفس



ويحتوي القلب على نظام كهربائي يبقيه ينبض بانتظام ويمكن أن تحدث السكتة القلبية إذا تعطلت الإشارات الكهربائية وتسببت في عدم انتظام ضربات القلب أو عدم انتظام ضربات القلب.

وأعلنت صفحة فيوتشر بـ"فيس بوك"، وفاة أحمد رفعت لاعب نادي مودرن سبورت، إثر تدهور مفاجئ في حالته الصحية.

وقالت صفحة فيوتشر عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾ ببالغ الصبر والحزن وبمزيد من الإيمان بقضاء الله وقدره، يعلن نادي مودرن سبورت وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق الأول ومنتخب مصر إثر تدهور حاد في حالته الصحية، تم نقله على أثره إلي المستشفى ليتوفاه الله، بعد رحلة شاقة من الصراع بعد الأزمة الصحية التى حدثت له يوم 11 مارس 2024.